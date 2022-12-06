В Ярославле прекращены поиски пропавшего 68-летнего дворника детского сада

Экипажи круглыми сутками искали пропавшего мужчину. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле целых семь дней искали пропавшего дворника детского сада Михаила Юрьевича Р. Как признались сами волонтеры «ЯрСпаса», шансов найти мужчину живым практически не было: на улице мороз, кода человек мог пойти – не известно. Но чудо произошло и случилось это в День волонтера, 5 декабря.

Заявка на поиск в «ЯрСпас» поступила вечером 29 ноября. Обстоятельства исчезновения пожилого человека даже бывалым поисковикам показались странными. Утром мужчина пришел на работу, но в начале 10 вдруг бросил свои дела и исчез в неизвестном направлении. Причем, сумел уйти так, что попал только под одну камеру видеонаблюдения, остальные прошел в «слепой зоне», поэтому не было даже малейшей зацепки, куда он мог отправиться.

- В поисковой работе есть понятие «точка притяжения» - это известные без вести пропавшему маршруты, любимые места, адреса родственников и друзей. Однако здесь у нас появляется новый интересный нюанс. В связи с особенностями жизни и здоровья мужчины, поисковикам предстоит отработать не только актуальные на сегодняшний день точки притяжения, но и те, что были в его жизни 15-20 лет тому назад. А их немало, в том числе и за пределами Ярославской области. Вся надежда на свидетельскую информацию, - рассказали в «ЯрСпасе».

Долгожданное сообщение "Найден. Жив". ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

Экипажи поисковиков постоянно курсировали по городу, но надежда на благополучный исход дела таяла с каждым днем.

И вдруг, на шестые сутки работы, поступает информация – Михаилу Юрьевича увидели знакомые семьи. «Найден. Жив».

- Мужчина был обнаружен на Силикатном шоссе. Он смог сказать свое имя и где работает, а также сообщил о том, что вернулся в Ярославль из Костромской области, но до дома доехать не смог. Мужчине потребовалась помощь медиков и предстоит долгое лечение. Сейчас Михаил Юрьевич дома в окружении семьи, - поделились радостной новостью волонтеры.

Они обращаются ко всем ярославцам: если вы видите человека, которому может быть необходима помощь, подойдите к нему, вызовите «скорую» или полицию.

- Возможно, его ищут и ждут дома, - говорит в «ЯрСпасе».