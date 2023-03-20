В Костроме 46 домов попадут в зону риска во время весеннего паводка

Управление ЖКХ составило список из 46 домов, где есть угроза подтопления талыми и грунтовыми водами. Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Костромы прошла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. Перед участниками совещания поставили задачу организовать мероприятия, которые бы позволили безаварийно пройти период весеннего половодья.

По данным Костромского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас на реках города наблюдается ледостав. Высота снежного покрова в Костроме выше нормы на 9 сантиметров и составляет 42 сантиметра. Запасы воды в снеге 102 мм, 97% от нормы. Глубина промерзания почвы всего 7 сантиметров, что ниже средних многолетних значений на 28 сантиметров.

Как сообщили в Управлении дорожной деятельности и транспортного обслуживания, с начала зимнего сезона с улиц Костромы вывезли рекордное количество снега – 280 тысяч кубометров. Контролируется состояние 11 костромских дорог, которые может подтопить. С них снег убирают в первую очередь.

Управление ЖКХ составило список из 46 домов, где есть угроза подтопления талыми и грунтовыми водами. Для откачки воды из подвалов подготовлены мотопомпы и насосы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Костромской области запретили выходить на лед

На поверхности водоемов уже появились полыньи и трещины (подробнее)