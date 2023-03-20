В Костромской области запретили выходить на лед

Жителям Костромской области запретили выходить на лед. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Костромской области запретили выходить и, тем более, выезжать на лед. На всех водоемах региона уже началось активное таяние льда, из-за потепления и усиления весеннего течения покров истончается. На поверхности уже появились полыньи и трещины, которые пока еще трудно заметить под слоем снега.

- На Волге толщина льда составляет менее 25 сантиметров. На Галичском и Чухломском озерах - от 42 до 55 сантиметров. Филиалом «Защитные сооружения Костромской низины» традиционно в начале весны в работу запущена насосная станция на реке, чтобы защитить населенные пункты от весеннего половодья. В связи с этим уровень воды на водоемах Костромской низины и в устье реки начинает существенно колебаться, - сообщили спасатели.

Несмотря на все предупреждения, люди продолжают пренебрегать элементарными мерами предосторожности. Сегодня, 20 марта, в Некрасовском районе Ярославской области под лед провалились пять человек: один мужчина погиб, троих сейчас ищут водолазы, одна девушка сумела спастись. Подробности несчастного случая читайте здесь.