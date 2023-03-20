В Иванове пройдут прослушивания в театральный институт имени Бориса Щукина. Изображение: администрация Иванова

В Иванове пройдут прослушивания в театральный институт имени Бориса Щукина. Они состоятся 8 апреля в 12:00 на базе Центра выявления и поддержки одаренных детей «Солярис» по адресу: Иваново, улица Карла Маркса, 62/107.

Приглашаются будущие выпускники 11 классов, которые окончат школу в 2023 году. Необходимо подготовить один прозаический отрывок, одно стихотворение, одну басню, один куплет и припев мелодичной песни, по желанию – танец.

Прослушивание будет проводить преподаватель кафедры «Сценическая речь» Юлия Быстрова. Участники, успешно выступившие, получат право поступления в институт в этом году без первого этапа.