Шоу женских голосов выступит в Иваново с новой шоу-программой

Самый красивый проект народного артиста Михаила Турецкого, арт-группа SOPRANO, выступит перед жителями Иваново

Самый красивый проект народного артиста Михаила Турецкого, арт-группа SOPRANO, выступит перед жителями Иваново. На сцене гармонично соединятся все виды сопрано: фолк, драматическое, драйв, джаз, латино, фанк, поп и лирическое.

- Мы соскучились! Давно у нас не было больших туров по России, ведь до этого мы были на международных гастролях − покоряли Латинскую Америку! Мы расширили наш репертуар и готовы представить его нашим любимым зрителям. Новая программа очень энергичная, насыщенная, наполненная любовью и оптимизмом, именно такая музыка нужна зрителям весной. Все пробуждается, − рассказала солистка арт-группы Ивета Рогова.

Гостей концерта ждут знаменитые хиты, благодаря которым исполнители и полюбились публике, а также много новинок: от П. И. Чайковского до А. Дворжака и современных композиций.

- В составе арт-группы самые лучшие певицы очень разных направлений. Группа уникальна тем, что публика получает разнообразное мощное музыкальное шоу с пищей для души, ума и сердца, − отметил основатель и продюсер коллектива, народный артист РФ Михаил Турецкий.