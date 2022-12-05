«Живые имена»: юным ярославцам расскажут о подвигах земляков

Ярославское региональное отделение Российского военно-исторического общества представило проект «Ярославская область. Живые имена». ФОТО: Олег Петров

Инициаторы проекта рассказали о нем на пресс-конференции в ярославском Музее боевой славы.

— Знаменательно, что «Ярославская область. Живые имена» стартует в день начала контрнаступления Красной армии под Москвой. С этого сражения началась великая Победа, — отметил руководитель проекта, председатель Ярославского регионального отделения Российского военно-исторического общества Анатолий Каширин.

Офицер запаса и участник боевых действия, Анатолий Каширин признает, что работа по патриотическому воспитанию подростков, как правило, ведется по лекалам, выработанным многие десятилетия назад. Но сегодняшние старшеклассники и студенты — другие, в общении с ними нужны другой язык и новые форматы. Их и намерены предложить инициаторы проекта «Ярославская область. Живые имена».

По словам Анатолия Каширина, проект будет комплексным, включающим в себя несколько направлений. Стартует он сейчас, а завершиться должен в конце июня 2023 года.

Первое из мероприятий проекта — проведение социологического опроса, данные которого позволят замерить «уровень патриотизма» молодежи, ее знание истории. С учетом этой информации планы работы могут быть скорректированы.

Идея состоит в том, чтобы познакомить учащихся школ и колледжей, а также их родителей с теми героями Ярославской земли, в честь которых названы улицы и образовательные учреждения. Проект охватит всю территорию Ярославской области.

— Основной упор будет сделан на исторический период, очерченный XX-XXI веками, память о героях Великой Отечественной войны и участниках локальных конфликтов недавнего времени. Конечно, мы затронем и Первую мировую войну, в которой участвовали и два будущих маршала-ярославца Василий Блюхер и Федор Толбухин, а также другие события, в том числе трудовые подвиги, которые будут интересны аудитории, — говорит заведующий отделом военной истории Ярославского музея-заповедника Михаил Кербиков.

В десятках школ и колледжей региона с учащимися проведут лекции.

— В работу будут вовлечены и сами школьники, и студенты вузов. Мы договорились о сотрудничестве с ЯГПУ и ЯГТУ. Пройдет и конференция, на которой со своими докладами выступят старшеклассники и студенты. Эти материалы будут опубликованы, авторы лучших докладов отправятся на экскурсию в Подмосковье, в парк «Патриот», — обещает разработчик курса лекций для школьников и студентов, кандидат исторических наук Александр Буров.

Цель - познакомить учащихся школ и колледжей с героями-ярославцами, в честь которых названы улицы и образовательные учреждения. ФОТО: Олег Петров

Кроме того, в рамках проекта будут проводиться викторины, школы и колледжи получат специально разработанные настольные игры. А еще — книгу «Живые имена».

— Многое из того, что для нас было очевидным, для современных детей совершенно непонятно. Если мои родители участвовали в Великой Отечественной войне, то их папы и мамы росли в 1990-х. Значит, и доносить информацию нужно иначе. Главная задача наших авторов, которые готовят очерки о героях, — представить себе своих юных читателей. Книга будет достойно иллюстрирована — над этим согласился работать один из лучших в России мастеров книжной графики ярославец Игорь Сакуров. Надеемся, что наше издание станет интересным для ребят и полезным для преподавателей, в том числе при проведении занятий «Разговоры о важном». Так что и после завершения проекта он продолжит работать, — говорит директор книжного издательства «Академия 76» Михаил Нянковский, который в свое время стал победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Добавим, что для широкой аудитории будет создан сайт «Живые имена», к проекту присоединятся известные в регионе люди, которые в познавательных видео представят краткие биографии героев-ярославцев. Запланированы и такие мероприятия, как благоустройство памятников, захоронений.

— Проект «Ярославская область. Живые имена» — нужный и важный, о его актуальности в сегодняшней ситуации даже говорить не приходится. Мы поддерживаем его и финансово, и организационно, разделяя устремление инициаторов проекта на работу с новым поколением граждан земли Ярославской и нашего Отечества. Главное, что проект нацелен именно на подрастающее поколение, его вовлечение в патриотическую работу в новых форматах, — считает заместитель директора департамента общественных связей Ярославской области Денис Палатников.