По улицам Иваново бродит около полутора тысяч бездомных собак

В Иваново за 11 месяцев 2022 года было отловлено более 400 беспризорных собак Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иваново за 11 месяцев 2022 года было отловлено более 400 беспризорных собак, за весь прошлый год – 477.

Животных ловит гуманным способом, отвозят в пункт временного содержания, где их осматривают ветеринары. После 10-дневного карантина собак прививают, стерилизуют или кастрируют, а после отпускают туда, где выловили. Правда, не всех: крупные и агрессивные звери остаются жить в приюте.

- Подрядной организацией по регулированию численности безнадзорных собак вступает Ивановский городской фонд по спасению животных «Проект Майский день». Качество исполнения работ и условия содержания животных регулярно проверяется сотрудниками комитета по экологии путем плановых и внеплановых проверок, - рассказали в администрации Иваново.

На данный момент в городе насчитывается около полутора тысяч бездомных собак. Количество животных постоянно растет из-за регулярного приплода и миграции, а также «благодаря» безответственным владельцам.

- К этой цифре можно добавить собак, находящихся на самовыгуле. Именно они, как правило, чаще проявляют агрессию по отношению к людям и другим животным, - говорят в администрации.