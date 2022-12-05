В Костроме автобус врезался в дом

В Костроме ПАЗ врезался частный дом. ФОТО: Группа "ДТП Кострома" ВКонтакте

Утром 5 декабря в Костроме пассажирский автобус врезался в частный дом. Авария произошла на улице Водяной.

Как сообщили в ГИБДД, пострадавших нет, а обстоятельства ДТП сейчас выясняются. По словам очевидцев, автобус неожиданно занесло, он снес дорожное ограждение, пробил забор и врезался в фасад дома.

Судя по фото, окно в доме придется менять. Возможно, что хозяевам предстоит и более серьезный ремонт – на одной из стен видна трещина.

Фото аварии сразу же разлетелись по местным пабликам и комментаторы начали упражняться в остроумии.

- Эх, посмотреть бы на шутников, как бы они веселились, если бы к ним автобус заехал. А вот жителям этого дома явно не до смеха, - пытаются остановить веселье в обсуждениях другие костромичи.