Главный нарколог Ярославской области: "Молодежь ошибочно считает "легкие" наркотики безвредными"

Александр Волков: Молодые люди спорят со специалистами о безвредности так называемых "легких" наркотиков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Александр Волков уже 13 лет занимает пост главного врача Ярославской областной клинической наркологической больницы. Он является одним из создателей технологии "Метод раннего выявления потребления психоактивных веществ", которая активно используется во многих наркологических службах страны.

Александр Васильевич рассказал, как сегодня обстоит ситуация с наркопотреблением в Ярославской области и что делается для того, чтобы потребителей запрещенных вещество стало как можно меньше.

Александр Волков - главный врач Ярославской областной клинической наркологической больницы. Фото: УМВД по Ярославской области

- Александр Васильевич, на каком месте в рейтинге регионов России находится наш регион по употреблению наркотических средств и психотропных веществ?

- В Ярославской области показатели много лет остаются ниже показателей по России и ЦФО. В 2021 году наша область находилась на 13 месте в ЦФО по уровню заболеваемости наркоманией. 69,2% потребителей - люди в возрасте 20-39 лет, 28,2% - 40-59 лет, несовершеннолетних - 0,8%.

- Действительно ли в РФ применяется принцип «нулевой толерантности к наркотикам»? Что он означает на практике?

- Законодательство РФ запрещает свободное хождение наркотических средств и психотропных веществ, которые внесены в специальный перечень. Легально использование этих веществ возможно в основном только в медицинских целях в условиях строгого контроля и учета. В России предусмотрена уголовная ответственность как за изготовление и распространение наркотиков, так и за их хранение.

Нередко во время профилактических бесед молодые люди спорят с нашими специалистами о безвредности так называемых "легких" наркотиков, к которым чаще всего причисляют производные каннабиса - марихуану, гашиш. Это крайне опасный термин, который сознательно навязывается молодежи с целью продвижения наркотиков в молодежную среду, более активного их распространения.

Основной их аргумент состоит в том, что в нескольких западных странах, где марихуана легализована, она свободно продается в специальных магазинах, а значит ее употребление безопасно. В действительности наркотики потому и называются наркотиками, что они рано или поздно вызывают зависимость и нарастающую потребность через какое-то время увеличивать дозу и переходить на более сильные вещества. Поэтому кажущееся безобидным курение "травки" по сути является входными воротами в тяжелую наркозависимость. И статистика тех самых западных стран, где канабиоиды легализованы, неумолимо сообщает о росте потребления не только этих наркотиков, но и опиатов, и амфетаминов, которые приводят к тяжелым формам наркозависимости.

Из этой же серии и рассуждения о так зазываемой "заместительной" терапии наркомании, когда вместо одного наркотика, чаще всего употребляемого с помощью инъекции (героин), дается другой в виде таблеток (метадон) для употребления внутрь, что якобы минимизирует вредные последствия наркопотребления. В действительности и метадон и другие наркотики вызывают тяжелейшие последствия для человека как на физическом так и на психическом уровне, что нередко мы наблюдаем в нашей повседневной практике. На примере лечения алкоголизма это все равно что пациенту, который злоупотребляет коньяком, дозированно, под контролем врача выдавать водку.

Понятно, что в России «заместительная терапия» запрещена. Но важно еще и другое! Каждый, кто в России употребляет наркотик, даже если он убежден, что это безвредно для организма, должен четко понимать, что это уж точно принесет ему серьезные социальные проблемы с криминальным оттенком, поскольку нелегальное употребление наркотиков запрещено, а значит, преследуется законодательством. А, становясь нарушителем закона, невозможно реализовать многие свои планы на жизнь, и велика вероятность лишить себя мечты. Разве это того стоит?

- Каков портрет среднестатистического наркопотребителя? Кто он? Какой у него доход?

- Сейчас наркопотребители разительно отличаются от тех, что были в 90х - начале 2000-х годов. Тогда в ходу были наркотики опийной группы, которые чаще использовались внутривенно. Достать их было достаточно сложно, требовались немалые финансовые средства. По этой причине наркозависимых можно было разделить на две группы: первые имели доступ к деньгам, в основном за счет обеспеченных родителей, которые мало уделяли внимания своим детям и практически не знали, чем они занимаются. А те, получая полную, в том числе и финансовую, свободу, начинали употреблять наркотики. Вторые же - это чаще всего криминализированные маргинальные элементы, которые добывали деньги на наркотические вещества какими-то преступными действиями. Люди со средним достатком, с устойчивыми семейными ценностями, налаженным бытом, как правило, в группу наркопотребителей попадали крайне редко. Жизнь опийных наркоманов была непродолжительной, наступала быстрая деградация личности. Большинство из них погибали от передозировки, ВИЧ-инфекции и гепатитов либо попадали в тюрьму...

Курение "травки" по сути является входными воротами в тяжелую наркозависимость. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Сегодня ситуация несколько иная. Во-первых, форма потребления наркотических средств стала преимущественно неинъекционной: нюхают, курят или принимают внутрь в виде таблеток, капсул. Во-вторых, благодаря интернету синтетические наркотические средства стали, к сожалению, более доступными. В-третьих, для того, чтобы сегодня приобрести наркотик не требуется больших финансовых средств, поэтому он стал доступен для любой социальной категории. Распространение наркотиков приобрело более широкие масштабы, предложить их могут в любых, даже в самых казалось бы безобидных ситуациях, например, на вечеринках, в клубах, в знакомой и малознакомой компании.

Поэтому портрет типичного наркопотребителя достаточно сложно нарисовать. В двух словах: им может быть кто угодно. Успешный, вполне благополучный молодой человек может как бы невзначай, просто так, "по приколу" попробовать синтетический наркотик или сделать "затяжку" марихуаны, поскольку сегодня такие пробы преподносятся просто, без ореола какой-то запретности, загадочности, как само собой разумеющееся, что не вызывает ощущения опасности. В среде молодежи, в тусовочных местах особенно легко впервые попробовать запрещенные вещества. К сожалению, достаточно быстро такие пробы переходят в режим регулярного употребления и формирования зависимости. Новые синтетические наркотики обладают способностью уже при первых пробах вызывать психологическую зависимость и потребность вновь их употребить.

- Насколько распространено в Ярославской области употребление запрещенных веществ среди несовершеннолетних?

- Общая заболеваемость наркологической патологией среди подростков 15-17 лет в 2022 году в нашем регионе составила 15,7 на 10 тыс. подросткового населения, что значительно ниже показателей по РФ и ЦФО. Среди детей и подростков, состоящих под наблюдением у нарколога, больше тех, кто употребляет алкоголь (58,6%), доля употребляющих наркотики - 32,8%, те, кто злоупотребляет ненаркотическими веществами - 8,6%.

В 2022 году заболеваемость подростков наркоманией в ЯО составила 0,27 на 10 тыс. подросткового населения. В РФ - 1,2 и ЦФО - 2,1 на 10 тыс.

- Такие показатели - это, наверняка, результат огромной профилактической работы, которую проводят сотрудники вашего ведомства. Какие это меры?

- Профилактика болезней зависимости – это важная составляющая работы наркологической службы. Любую форму зависимости гораздо легче и важнее предупредить, чем потом лечить. Особенно это касается детей и подростков. Именно поэтому в начале 2000-х годов в нашей области была создана межведомственная система профилактики потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних. Сотрудники стали решать многие социально-психологические проблемы трудных подростков и их семей, проводить различные мероприятия по предупреждению потребления молодежью психоактивных веществ. Именно поэтому от наркологической службы профилактикой занимаются не столько врачи, сколько специалисты по социальной работе и психологи.

Профилактическая работа идет в форме кинолекториев, интерактивных занятий, тренингов, дискуссий, презентаций и т.д.. Превентивные мероприятия систематически проводятся в общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального образования, спортивных школах и учреждениях культуры - библиотеках, домах культуры, реже в высших учебных заведениях. Только за 2022 год специалистами Ярославской областной клинической наркологической больницы проведены 279 интерактивных занятий для 9090 обучающихся, 153 информационно-просветительских занятий, 7 профилактических тренингов по формированию жизненно важных навыков для 69 подростков из детских домов, 2 кинолектория для 95 обучающихся. Конечно же, такая обширная работа дает свои результаты. Предупрежден, значит вооружен!

- Вылечить наркозависимого человека возможно только при его искреннем желании избавиться от этой привычки? Или уже появилось «волшебное лекарство»?

- При любой болезни врач сделает все, что в его силах, чтобы помочь пациенту. Но! Больной человек должен быть готов принять эту помощь, вместе с врачом участвовать в процессе излечения. Вот простейший пример: у человека гастрит, врач назначает ему лечение и диету, дает рекомендации, как правильно выполнять эти назначения. А пациент сам решает, что из этого он будет выполнять, какие таблетки будет принимать, а какие проигнорирует, что из назначенной диеты будет соблюдать, в чем себя будет ограничивать, а от чего все-таки не откажется. Естественно, что лечение в этом случае будет малоэффективно. А больной нередко в таких случаях обвиняет не себя, а доктора.

Поэтому очень важно помнить, что в преодолении болезни наравне участвуют двое – и врач и пациент. Так же и при болезни зависимости. Наркозависимый конечно же должен сам хотеть вылечиться. А значит, рассчитывать на быстрый результат не приходится. Нужно понимать, что раз зависимость формировалась долго, то и отказ от нее требует продолжительного времени и усилий.

К сожалению, наркозависимые нередко обращаются за помощью к наркологу на той стадии заболевания, когда у пациента уже сформировалась анозогнозия, отрицание болезни, снижена критика к сформировавшейся зависимости, что, конечно, существенно затрудняет лечение и уменьшает шансы на выздоровление. Поэтому так важно вовремя обращаться к специалисту, и в этом существенную помощь могут оказать близкие родственники наркозависимого, которые на ранних этапах могут заметить эту проблему.

Наша практика показывает, что в тех случаях, когда пациент проходит все этапы лечения, включая длительную реабилитацию, то успех в освобождении от зависимости гарантирован. Об этом говорит и статистика нашего отделения реабилитации, кстати, одного из лучших в России, которая подтверждает, что наркозависимые, прошедшие полный курс реабилитации в 6-12 месяцев, достигают стойкой многолетней ремиссии. Важно помнить, что пройти в одиночку, без помощи специалистов, этот путь преодоления удалось единицам. Поэтому я призываю обращаться к специалистам, врачам-наркологам!

Не стоит опасаться это делать из-за предвзятого мнения, что это может испортить дальнейшую жизнь пациенту, ограничив его в социальных правах. Во-первых, это глубокое заблуждение, и нарколог на практике помогает решать в том числе и многие социальные проблемы больного. А во-вторых, что может еще больше испортить жизнь человеку, жизнь которого уже испорчена зависимостью от наркотика?! И, в-третьих, для тех, кто все-таки опасается легально обратиться к наркологу, я напомню, что обратиться в наркологическую больницу можно также и анонимно, без предъявления документа, удостоверяющего личность. Проще всего это сделать по телефону (4852) 33-61-61. По этому же номеру могут позвонить и обратиться за помощью анонимно родственники больного.

Пресс-служба УМВД по Ярославской области