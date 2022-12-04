В Ярославле при пожаре в ангаре пострадал 55-летний мужчина

Пожар начался примерно в 4 часа Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Дзержинском районе Ярославле сегодня ночью произошел пожар. На Ленинградском проспекте,27 загорелась бытовка в ангаре. Возгорание началось примерно в 4 часа утра, пожарным удалось потушить огонь за три часа. Все помещение, машина и четыре автобуса в нем - закопчены. К сожалению, есть пострадавшие.

- Задействовано 5 единиц техники, 28 человек личного состава. Ликвидация пожара в 07:00, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области. - Службе 03 передан 55-летний пострадавший, у мужчины термический ожег пламенем лица, шеи, рук, груди, спины 1, 2, 3 степени 18%.