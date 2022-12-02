Михаил Евраев поблагодарил сотрудников скорой помощи и центра медицины катастроф за подготовку мобилизованных

Михаил Евраев: - Спасибо за помощь! От полученных навыков могут зависеть жизни наших земляков в зоне специальной военной операции. Фото: Правительство Ярославской области

Глава региона Михаил Евраев посетил учебный класс станции скорой помощи и центра медицины катастроф. Об этом сообщило областное правительство. В сообщении акцентируется внимание на том, что методам оказания первой помощи преподаватели обучали и ярославцев, призванных в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. С ними были отработаны практические навыки по проведению осмотра пострадавшего, определению признаков жизни, способам восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей, базовой сердечно-легочной реанимации, методам остановки кровотечения и наложения повязок, а также фиксации поврежденных конечностей. Курс прошли 56 человек.

– Спасибо за помощь! – поблагодарил специалистов учебного класса Михаил Евраев. – Это очень важно, так как от полученных навыков могут зависеть жизни наших земляков в зоне специальной военной операции.

Также в учебном классе проводят занятия для школьников. Во время визита губернатора новые знания получали десятиклассники ярославской школы №18.

– Необходимо поощрять профессиональный интерес подрастающего поколения и помогать ребятам подтверждать его на конкретных рабочих площадках, – сказал Михаил Евраев. – Это и организации, в которых они в будущем смогут работать, и центры компетенций, которые важно развивать. Сейчас одна из наших приоритетных задач – сделать так, чтобы молодежь получала образование в Ярославской области и в дальнейшем оставалась работать здесь же.

Глава региона подчеркнул, что учебный класс скорой помощи и центра медицины катастроф решает сразу две важные задачи. Это передача слушателям навыков, которые помогают сохранить жизнь пострадавшего человека до прибытия медиков, и погружение в реалии работы скорой помощи.

В классе, уточняет правительство области, есть все необходимое оснащение для эффективного обучения.