В Ярославле открыта бесплатная выставка - фоторепортаж о жизни России

Уникальная фотоэкспозиция работает на первом этаже «Ярославского Вернисажа» до 15 января. ФОТО представлено МТС

Уникальная выставка «Один день из жизни России» включает в себя несколько сотен фотокадров, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны – от Калининграда до Курил и от Северного Ледовитого океана до Черного и Ялонского морей. 340 профессиональных фотографов запечатлели жизнь России во всем ее многообразии – географическом, национальном и природном. Здесь есть снимки астраханских рыбаков, полярных пограничников, московских театралов, студентов и предпринимателей, солдат и пенсионеров, пейзажи Плещеева озера, Алтайских гор и дальневосточных сопок и других уголков России. И практически на каждой фотографии – люди, наши соотечественники. В своих делах, заботах, радостях.

Творческий куратор выставки Василий Прудников поясняет: в предыдущий раз подобный проект был реализован 15 мая 1987 года и получил название «День из жизни Советского Союза». Теперь же мы можем увидеть «стоп-кадры», сделанные в современной России.

– Это повод осознать, что мы живём уже в другой стране, не менее уникальной и разнообразной во всех проявлениях. Современные фотожурналисты и документальные фотографы повторили грандиозный проект, только уже под названием «Один день из жизни России», и с помощью профессиональных снимков показали соотечественникам красоту и разнообразие повседневной жизни. Я особенно рад тому, что выставка проходит в рамках образовательного проекта МТС, который направлен на развитие детского творчества. Надеюсь, что наш фотопроект вдохновит и юных, и взрослых фотохудожников и просто любителей фотографии на собственные эксперименты и саморазвитие, – говорит создатель фотопроекта и мастер проекта «Поколение М» Василий Прудников.

Создатель фотопроекта и мастер проекта «Поколение М» Василий Прудников. ФОТО представлено МТС

Отметим, что «Поколение М» – это комплексная благотворительная программа, которую компания МТС реализует в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры России. Благодаря этой программе уже десяток детей из Ярославской области заняли призовые места в разных номинациях – от танцев до рисования.

На этот раз ярославские дети смогут не только посетить бесплатную выставку, но и до конца этой недели поучаствовать в фотоконкурсе, который проходит на сайте «Поколения М», создав свои «стоп-кадры» одного дня из жизни родного Ярославля.

Авторы лучших работ в награду смогут пройти обучение на мастер-классах, которые проведет в Москве Институт профессиональной и любительской фотографии, чьим создателем и руководителем является Василий Прудников. После старта фотовыставки в «Вернисаже» он уже рассказал ярославским школьникам об основах фотоискусства и дал главный совет: всегда иметь под рукой фотокамеру или хотя бы смартфон, а также учиться видеть необычное в самых обыденных вещах и привычных местах.

– Главная идея проекта «Поколение М» заключается в том, что мы на самом деле даем ребенку удочку, а не рыбу. Мы помогаем ему раскрываться, рассказываем, какой же у нас огромный мир, интересная страна, какие яркие возможности для каждого в ней существуют. Равенство возможностей – это очень важно для нас и наших партнеров по проекту. А современные цифровые технологии позволяют это равенство обеспечить и для ребенка из столицы, и для школьника из маленького отдаленного населенного пункта. Онлайн-платформа «Поколение М» стала неким творческим, социальным лифтом для ребят, и мы приглашаем юных ярославцев активно им пользоваться – сказала на открытии фотовыставки директор Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.