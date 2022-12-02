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Общество2 декабря 2022 9:13

В Ярославле открыта бесплатная выставка - фоторепортаж о жизни России

Масштабная экспозиция работает на первом этаже ТК «Ярославский Вернисаж» до 15 января
Уникальная фотоэкспозиция работает на первом этаже «Ярославского Вернисажа» до 15 января. ФОТО представлено МТС

Уникальная фотоэкспозиция работает на первом этаже «Ярославского Вернисажа» до 15 января. ФОТО представлено МТС

Уникальная выставка «Один день из жизни России» включает в себя несколько сотен фотокадров, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны – от Калининграда до Курил и от Северного Ледовитого океана до Черного и Ялонского морей. 340 профессиональных фотографов запечатлели жизнь России во всем ее многообразии – географическом, национальном и природном. Здесь есть снимки астраханских рыбаков, полярных пограничников, московских театралов, студентов и предпринимателей, солдат и пенсионеров, пейзажи Плещеева озера, Алтайских гор и дальневосточных сопок и других уголков России. И практически на каждой фотографии – люди, наши соотечественники. В своих делах, заботах, радостях.

Творческий куратор выставки Василий Прудников поясняет: в предыдущий раз подобный проект был реализован 15 мая 1987 года и получил название «День из жизни Советского Союза». Теперь же мы можем увидеть «стоп-кадры», сделанные в современной России.

– Это повод осознать, что мы живём уже в другой стране, не менее уникальной и разнообразной во всех проявлениях. Современные фотожурналисты и документальные фотографы повторили грандиозный проект, только уже под названием «Один день из жизни России», и с помощью профессиональных снимков показали соотечественникам красоту и разнообразие повседневной жизни. Я особенно рад тому, что выставка проходит в рамках образовательного проекта МТС, который направлен на развитие детского творчества. Надеюсь, что наш фотопроект вдохновит и юных, и взрослых фотохудожников и просто любителей фотографии на собственные эксперименты и саморазвитие, – говорит создатель фотопроекта и мастер проекта «Поколение М» Василий Прудников.

Создатель фотопроекта и мастер проекта «Поколение М» Василий Прудников. ФОТО представлено МТС

Создатель фотопроекта и мастер проекта «Поколение М» Василий Прудников. ФОТО представлено МТС

Отметим, что «Поколение М» – это комплексная благотворительная программа, которую компания МТС реализует в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры России. Благодаря этой программе уже десяток детей из Ярославской области заняли призовые места в разных номинациях – от танцев до рисования.

На этот раз ярославские дети смогут не только посетить бесплатную выставку, но и до конца этой недели поучаствовать в фотоконкурсе, который проходит на сайте «Поколения М», создав свои «стоп-кадры» одного дня из жизни родного Ярославля.

Авторы лучших работ в награду смогут пройти обучение на мастер-классах, которые проведет в Москве Институт профессиональной и любительской фотографии, чьим создателем и руководителем является Василий Прудников. После старта фотовыставки в «Вернисаже» он уже рассказал ярославским школьникам об основах фотоискусства и дал главный совет: всегда иметь под рукой фотокамеру или хотя бы смартфон, а также учиться видеть необычное в самых обыденных вещах и привычных местах.

– Главная идея проекта «Поколение М» заключается в том, что мы на самом деле даем ребенку удочку, а не рыбу. Мы помогаем ему раскрываться, рассказываем, какой же у нас огромный мир, интересная страна, какие яркие возможности для каждого в ней существуют. Равенство возможностей – это очень важно для нас и наших партнеров по проекту. А современные цифровые технологии позволяют это равенство обеспечить и для ребенка из столицы, и для школьника из маленького отдаленного населенного пункта. Онлайн-платформа «Поколение М» стала неким творческим, социальным лифтом для ребят, и мы приглашаем юных ярославцев активно им пользоваться – сказала на открытии фотовыставки директор Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Общество: ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК