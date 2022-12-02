Елочные базары в Ярославле: где можно купить новогоднее деревце

В Ярославле откроется 13 елочных базаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле в преддверии Нового года откроются елочные базары. На данный момент определены 13 площадок, но этот список не окончательный и скорее всего будет расширен.

Новогодние деревья, а также лапник для создания праздничных композиций можно купить по следующим адресам.

Дзержинский район: - Ленинградский проспект, в районе д.70; - Ленинградский проспект, в районе д.49а; - Ленинградский проспект/ул. Урицкого, в районе д.50; - проспект Дзержинского, в районе д.10; - Тутаевское шоссе, в районе д.55; - ул. Труфанова, в районе д.19.

Кировский район: - площадь Труда.

Ленинский район: - ул. Угличская, в районе д.24.

Фрунзенский район: - ул. Академика Колмогорова/проспект Фрунзе.

Заволжский район: - проспект Машиностроителей, в районе д.9; - проспект Машиностроителей, в районе д.11; - проспект Машиностроителей, в районе д.30; - ул. Серго Орджоникидзе, в районе д.16.