Правительство области: первая партия новых автобусов прибыла в Ярославль

Михаил Евраев: - Жители должны получить хороший общественный транспорт. Фото: Правительство Ярославской области

На Советской площади ЛиАЗы-5292, которые в ближайшее время выйдут на линии в Ярославле и Ярославском районе, оценили губернатор Михаил Евраев и директор департамента транспорта Правительства РФ Анатолий Мещеряков.

– С 1 апреля до конца мая в Ярославле и Ярославском районе будет полностью заменен парк пассажирских автобусов, – отметил Михаил Евраев. – На маршруты выйдут 600 – 700 новых брендированных машин российских и белорусских производителей, преимущественно большого и среднего класса, повышенной вместимости. Жители должны получить хороший общественный транспорт.

Губернатор сообщил, что в Ярославле, когда прибудут автобусы всех классов, будет организован их открытый показ, чтобы жители смогли сами оценить удобство и комфорт современного транспорта.

Современные низкопольные машины марки ЛиАЗ-5292 экологического стандарта «Евро-5» оборудованы тремя дверьми, адаптированы для маломобильных граждан и родителей с колясками. Техника оснащена всеми необходимыми цифровыми и автоматизированными системами, кондиционерами, устройствами безналичной оплаты проезда. Об этом соощило правительство области.

Как пояснил губернатору представитель ООО «Автозавод «ГАЗ» и ООО «ЛиАЗ» Николай Одинцов, агрегатная база машин позволяет обеспечить высокую маневренность, плавность хода и устойчивость на дорогах, система ABS и блокировка дверей во время движения – дополнительную безопасность перевозок. Кондиционеры и мультимедийные системы в салонах повышают комфортность поездок.

– Сейчас новые автобусы будут проходить регистрацию, оформление необходимых документов, настройку систем, – пояснила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.