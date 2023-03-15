Михаил Евраев встретился с активистами и оценил состояние фасадов и крыш в центре Рыбинска

Михаил Евраев: - Всего в 2023 году по губернаторской программе «Наши дворы» в Рыбинске отремонтируют 14 придомовых территорий. Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев также пообщался с горожанами и обсудил с ними будущее благоустройство двух дворовых территорий – на улицах Куйбышева и Луговой.

На эти цели выделят более 10 млн рублей. У многоквартирных домов отремонтируют проезды, обустроят парковочные места, тротуары, установят прожекторы, новые лавочки и урны, проведут озеленение. Во дворе дома №13 на улице Куйбышева также сделают детский городок.

– Прошу и жителей, и представителей «Губернаторского контроля» особое внимание уделять качеству работ и сообщать мне о нарушениях, – сказал Михаил Евраев.

Всего в 2023 году по губернаторской программе «Наши дворы» в городе отремонтируют 14 придомовых территорий, смонтируют ограждение 15 детских площадок и установят детские городки в трех дворах, благоустроенных в прошлом году. На эти цели правительством области предусмотрено 100 млн рублей.

В школе №20 имени П.И. Батова Михаил Евраев встретился с активом первичного отделения «Движения первых». Учащиеся презентовали главе региона проект преобразования библиотечного пространства в коуч-зону. На эти цели правительством области будет выделен 1 млн рублей.

– Если вы будете такими активными, решительными, смелыми, за вами бегать будут и приглашать на работу. Сейчас за такие кадры идет борьба. И в Рыбинске с учетом его промышленного потенциала вам удастся сделать хорошую карьеру, – отметил Михаил Евраев.

В сопровождении главы города Дмитрия Рудакова губернатор оценил состояние фасадов и крыш зданий, прилегающих территорий на центральных улицах города. Михаил Евраев напомнил, что на собственников объектов культурного наследия возложены обязательства по сохранению и содержанию памятников в надлежащем состоянии.

– Если собственник не содержит здание в надлежащем состоянии, будем обращаться в суд. Важно привести область в порядок, – отметил Михаил Евраев. – Мы специально сделали программу еженедельного обхода территорий, чтобы исправить ситуацию. Это изменит внешний вид городов и районных центров. В Рыбинске также будут проведены работы по архитектурной подсветке ряда зданий, и это еще один шаг к тому, чтобы сделать его красивее и уютнее.