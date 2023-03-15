Михаил Евраев: «Более 400 млн рублей направим на ремонт теплосетей в Рыбинске в 2023 году»

Михаил Евраев: - Благодаря выделенным средствам областью и Рыбинском мы сможем существенным образом изменить ситуацию с теплоснабжением. Фото: Правительство Ярославской области

В ходе рабочей поездки в Рыбинск губернатор Ярославской области Михаил Евраев осмотрел ремонтируемый участок теплотрассы в районе улиц Новикова и Куйбышева.

– Состояние сетей в Рыбинске критическое. Износ составляет 73%. Будем делать все возможное, чтобы постепенно решать этот вопрос, – подчеркнул глава региона. – В этом году выделяем на ремонт рыбинских теплосетей более 400 млн рублей. Город также добавит финансирование. Благодаря этому мы сможем существенным образом изменить ситуацию с теплоснабжением.

Как доложил губернатору генеральный директор ООО «Рыбинская генерация» Виктор Тамаров, проектно-сметная документация уже готова и находится на государственной экспертизе.

Для увеличения объемов капитального ремонта тепловых сетей Рыбинска в прошлом году правительством области также выделено 100 млн рублей. Средства были направлены на капитальный ремонт восьми участков тепловых сетей от котельной «Полиграф» общей протяженностью 1,2 километра.