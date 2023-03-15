В Ярославской области планируют объединить ряд больниц

Глава департамента пояснил, что реорганизация коснется только управления и финансов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославской области планируют объединить несколько больниц. Об этом сегодня говорили на заседании комиссии по здравоохранению Общественной палаты региона.

В частности, Некрасовскую ЦРБ хотят объединить с Бурмакинской, Рыбинскую станцию скорой помощи – с региональной станцией скорой помощи и медицины катастроф. В Рыбинске предусмотрено слияние больниц №1 и 4, а также больницы имени Пирогова – с 3-й городской.

- Делается это в первую очередь для улучшения методов управления, равномерной загрузки персонала и рационального использования ресурсов учреждений, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Луганский. – Ни о каком сокращении медицинской помощи речи не идет: она как оказывалась населению, так и будет оказываться – в не меньшем объеме.

Сергей Луганский заверил, что процесс объединения не скажется на врачах, медицинских сестрах и младшем персонале. Глава департамента пояснил, что реорганизация коснется только управления и финансов. В объединенном учреждении будет одна служба закупок, бухгалтерия, хозяйственная часть и один руководитель. Это даст возможность высвободить в каждом учреждении от трех миллионов рублей в год и направить эти деньги в том числе на заработную плату медицинским работникам.