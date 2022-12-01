Михаил Евраев передал машины скорой помощи ярославским медикам

Михаил Евраев: - В основном машины отправятся в сельские районы, где их, конечно, очень ждут. Фото: Правительство Ярославской области

1 декабря отсюда в муниципальные образования области отправятся 14 автомобилей неотложной помощи. Как сообщает правительство области, новые машины предназначены для центральных районных больниц и станций скорой медицинской помощи Ярославского, Некоузского, Даниловского, Гаврилов-Ямского, Пошехонского, Тутаевского, Угличского, Ростовского районов, Переславля-Залесского, Рыбинска и Ярославля.

– Это серьезное обновление медицинского автопарка. В основном машины отправятся в сельские районы, где их, конечно, очень ждут, – сказал Михаил Евраев. – В этом году это вторая партия медицинского транспорта. Первые 26 машин – 15 автомобилей «Лада Гранта» и 11 микроавтобусов «Соболь» – уже используются для доставки медиков до пациентов, транспортировки жителей отдаленных деревень на диспансеризацию и плановые медосмотры. Наша задача – сделать так, чтобы все автомобили в здравоохранении были в надлежащем состоянии.

В составе партии, говорится в сообщении правительства области, 13 автомобилей, оснащенных медицинским оборудованием, средствами перемещения больных, реанимационными, акушерскими, фельдшерскими наборами, а также реанимобиль для Ярославской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф.

Эти машины крайне необходимы, подчеркивают в профильном департаменте, - в настоящее время в областном автопарке скорой медицинской помощи 284 машины, в том числе 130 (46%) со сроком эксплуатации свыше 5 лет.

– Санитарный транспорт из-за интенсивной нагрузки требует регулярного обновления. Автомобили работают фактически в режиме 24/7, – отметил директор департамента здравоохранения и фармации области Сергей Луганский. – Поэтому регулярное пополнение автопарка скорых помогает поддерживать всю службу в хорошей форме. Благодаря федеральной помощи мы это делаем постоянно. Ежегодно в область поступают новые, современные автомобили, оснащенные по всем стандартам оказания экстренной и неотложной помощи.

Михаил Евраев осмотрел реанимобиль, посетил диспетчерский центр скорой помощи и учебный отдел центра медицины катастроф. В ходе общения с сотрудниками станции обсуждались вопросы цифровизации здравоохранения, в частности, переход на электронные документы, использование искусственного интеллекта и в целом развитие в регионе современной медицины.

– Решим вопрос по нехватке планшетов, – пообещал Михаил Евраев. – Вносим поправку в бюджет на 2023 год, чтобы бригады скорой помощи по всей территории области были оснащены такими современными устройствами. Врачам будет удобно, и вся информация – в электронной форме. Направим на это 500 тысяч рублей из областного бюджета.