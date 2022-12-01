На 45 улицах Костромы с 1 декабря запретили остановку и стоянку автомобилей

В Костроме запретили остановку и стоянку машин почти на 50 улицах
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Костроме запретили остановку и стоянку машин почти на 50 улицах. Эта мера – не прихоть властей, а необходимость. Ограничения будут действовать только зимой для того, чтобы снегоуборочная техника могла работать без препятствий.
Итак, с 1 декабря с 22:00 до 06:00 запрещено останавливаться на:
- улице Сенной (от проспекта Мира до улицы Шагова);
- улице Свердлова (от площади Сусанинской до улицы Долматова);
- улице Шагова (от площади Сусанинской до улицы Долматова);
- улице Симановского (от площади Сусанинской до улицы Спасокукоцкого);
- улице Долматова (от улицы Советской до улицы Свердлова);
- улице Смоленской (от улицы Шагова до улицы Советской);
- улице Островского (от Больших Мучных рядов до улицы Пятницкой);
- улице Спасокукоцкого (от проспекта Текстильщиков до улицы Симановского);
- улице Индустриальной (от улицы Профсоюзной до Кинешемского шоссе);
- улице Крестьянской (от улицы Дзержинского до улицы Ивановской);
- улице Лагерной (от улицы Советской до переулка Воскресенского);
- улице Ленина (от площади Сусанинской до улицы Комсомольской);
- улице Лермонтова (от улицы Советской до улицы Дзержинского);
- улице Никитской (от улицы Скворцова до площади Широкова);
- улице Овражной (от улицы Советской до улицы Дзержинского);
- улице Пушкина (от проспекта Мира до улицы Катушечной);
- улице Центральной (от улицы Окружной до Кинешемского шоссе);
- на площади Октябрьской;
- улице Ивановской (от улицы Крестьянской до улицы Лермонтова);
- улице Советской, в том числе:
- от улицы Чайковского до улицы Горной;
- от улицы Овражной до улицы Подлипаева;
- от улицы Лагерной до улицы Титова;
- в районе дома №1 (парковка у здания Администрации города Костромы);
- в районе дома №3 (парковка у памятника Юрию Долгорукому);
- улице Самоковской (от улицы Заволжской до улицы Южной);
- улице Князева (от улицы Шагова до проспекта Мира);
- проспекте Мира (от улицы Сенной до улицы Князева);
- улице Димитрова (от улицы Энергетиков до улицы Профсоюзной);
- Студенческом проезде (от улицы Малышковской до улицы Радиозаводской);
- улице Терешковой (от улицы Козуева до проспекта Текстильщиков);
- улице Фестивальной (от улицы Мира до улицы Мичуринцев);
- улице Радиозаводской (от улицы Магистральной до проезда Студенческого);
- улице Дзержинского (от улицы Лермонтова до улицы Крестьянской, на автомобильной парковке);
- улице Сутырина (от улицы Димитрова до улицы Центральной);
- улице Юных Пионеров (от дома 4 до улицы Горького);
- улице Полянской (от улицы Красноармейской до улицы Ново-Полянской);
- Петрковском бульваре.
С 10 утра до 20:00 запрет действует на:
- улице Суслова (от улицы Малышковской до улицы Радиозаводской);
- улице Профсоюзной (от улицы Маршала Устинова до улицы Долгая поляна);
- улице Долгая поляна (от улицы Индустриальной до улицы Профсоюзной);
- улице Ново-Полянской (от улицы Полянской до переулка 2-го Осторожного);
- улице Задорина;
- улице Крупской (от дома №18 до улицы Заволжской);
- улице Маршала Устинова.
Нарушители будут привлекаться к административной ответственности, а их автомобили – отправляться на эвакуаторах на штрафстоянку.