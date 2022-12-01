На 45 улицах Костромы с 1 декабря запретили остановку и стоянку автомобилей

В Костроме запретили остановку и стоянку машин почти на 50 улицах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Костроме запретили остановку и стоянку машин почти на 50 улицах. Эта мера – не прихоть властей, а необходимость. Ограничения будут действовать только зимой для того, чтобы снегоуборочная техника могла работать без препятствий.

Итак, с 1 декабря с 22:00 до 06:00 запрещено останавливаться на:

- улице Сенной (от проспекта Мира до улицы Шагова);

- улице Свердлова (от площади Сусанинской до улицы Долматова);

- улице Шагова (от площади Сусанинской до улицы Долматова);

- улице Симановского (от площади Сусанинской до улицы Спасокукоцкого);

- улице Долматова (от улицы Советской до улицы Свердлова);

- улице Смоленской (от улицы Шагова до улицы Советской);

- улице Островского (от Больших Мучных рядов до улицы Пятницкой);

- улице Спасокукоцкого (от проспекта Текстильщиков до улицы Симановского);

- улице Индустриальной (от улицы Профсоюзной до Кинешемского шоссе);

- улице Крестьянской (от улицы Дзержинского до улицы Ивановской);

- улице Лагерной (от улицы Советской до переулка Воскресенского);

- улице Ленина (от площади Сусанинской до улицы Комсомольской);

- улице Лермонтова (от улицы Советской до улицы Дзержинского);

- улице Никитской (от улицы Скворцова до площади Широкова);

- улице Овражной (от улицы Советской до улицы Дзержинского);

- улице Пушкина (от проспекта Мира до улицы Катушечной);

- улице Центральной (от улицы Окружной до Кинешемского шоссе);

- на площади Октябрьской;

- улице Ивановской (от улицы Крестьянской до улицы Лермонтова);

- улице Советской, в том числе:

- от улицы Чайковского до улицы Горной;

- от улицы Овражной до улицы Подлипаева;

- от улицы Лагерной до улицы Титова;

- в районе дома №1 (парковка у здания Администрации города Костромы);

- в районе дома №3 (парковка у памятника Юрию Долгорукому);

- улице Самоковской (от улицы Заволжской до улицы Южной);

- улице Князева (от улицы Шагова до проспекта Мира);

- проспекте Мира (от улицы Сенной до улицы Князева);

- улице Димитрова (от улицы Энергетиков до улицы Профсоюзной);

- Студенческом проезде (от улицы Малышковской до улицы Радиозаводской);

- улице Терешковой (от улицы Козуева до проспекта Текстильщиков);

- улице Фестивальной (от улицы Мира до улицы Мичуринцев);

- улице Радиозаводской (от улицы Магистральной до проезда Студенческого);

- улице Дзержинского (от улицы Лермонтова до улицы Крестьянской, на автомобильной парковке);

- улице Сутырина (от улицы Димитрова до улицы Центральной);

- улице Юных Пионеров (от дома 4 до улицы Горького);

- улице Полянской (от улицы Красноармейской до улицы Ново-Полянской);

- Петрковском бульваре.

С 10 утра до 20:00 запрет действует на:

- улице Суслова (от улицы Малышковской до улицы Радиозаводской);

- улице Профсоюзной (от улицы Маршала Устинова до улицы Долгая поляна);

- улице Долгая поляна (от улицы Индустриальной до улицы Профсоюзной);

- улице Ново-Полянской (от улицы Полянской до переулка 2-го Осторожного);

- улице Задорина;

- улице Крупской (от дома №18 до улицы Заволжской);

- улице Маршала Устинова.

Нарушители будут привлекаться к административной ответственности, а их автомобили – отправляться на эвакуаторах на штрафстоянку.