В Костроме ребенка высадили из автобуса на мороз: следователи проводят проверку

Следователи проверят, почему ребенка высадили из автобуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костроме 12-летнюю девочку высадили из автобуса на мороз после того, как у нее не сработала карта оплаты проезда.

Инцидент произошел 28 ноября в автобусе №99. По словам ребенка, она трижды прикладывала карту к валидатору, но платеж не прошел. Тогда водитель велел ей выйти из салона.

Как рассказала мама ребенка, в автобусе №99 такая проблема возникает каждую неделю.

- Водители заставляют прикладывать карту по несколько раз, якобы не работает. А позднее карта уходит в минус – списывают по 75, по 150 рублей, и все за проезд, - сообщила женщина.

Данной информацией заинтересовались в региональном Следственном комитете.

- В рамках доследственной проверки устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.