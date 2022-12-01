В Костромской области ожидается аномально-холодная погода

В Костромской области в ближайшие дни ожидается аномально-холодная для начала зимы погода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Костромской области в ближайшие дни ожидается аномально-холодная для начала зимы погода. По данным регионального МЧС, со 2 по 6 декабря среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 7-10 градусов.

Спасители просят костромичей быть острожными и соблюдать правила безопасности:

- не выходите в морозы на улицу без крайней необходимости

- не отпускайте на прогулки детей,

- перед выходом на улицу хорошенько защитите уязвимые для обморожения участки тела теплыми вещами. Одевайтесь многослойно - прослойки воздуха удерживают тепло,

- не используйте перед выходом на улицу увлажняющие кремы.

- не носите на морозе металлические (в том числе золотые, серебряные) украшения,

- проводите на морозе не более 30 минут, делайте перерывы и заходите в теплое помещение.

- не стойте долго на морозе. При охлаждении сосуды начинают сжиматься, кровь по ним начинает проходить хуже. От этого страдают в первую очередь конечности. Поэтому старайтесь находиться на морозе в движении,

- откажитесь от низкокалорийной диеты: чем больше в организме калорий, тем лучше он защищен от холода.

- не курите и не пейте алкоголь. Никотин сужает сосуды, а спиртное дает обманчивое ощущение тепла – сосуды расширяются, тем самым отдавая больше тепла, а затем резко сужаются, вследствие чего замерзают конечности,

- на улицах оказывайте помощь пожилым и престарелым людям.

В случае переохлаждения или обморожения немедленно обращайтесь за медицинской помощью!

Во избежание пожара в жилье:

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы,

- не перегружайте электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов.

- не используйте самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.

Телефон экстренных служб «112» и «101».

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Костромской области 8 (4942) 493-693