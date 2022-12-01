В Костромской области ожидается аномально-холодная погода

В Костромской области в ближайшие дни ожидается аномально-холодная для начала зимы погода
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Костромской области в ближайшие дни ожидается аномально-холодная для начала зимы погода. По данным регионального МЧС, со 2 по 6 декабря среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 7-10 градусов.
Спасители просят костромичей быть острожными и соблюдать правила безопасности:
- не выходите в морозы на улицу без крайней необходимости
- не отпускайте на прогулки детей,
- перед выходом на улицу хорошенько защитите уязвимые для обморожения участки тела теплыми вещами. Одевайтесь многослойно - прослойки воздуха удерживают тепло,
- не используйте перед выходом на улицу увлажняющие кремы.
- не носите на морозе металлические (в том числе золотые, серебряные) украшения,
- проводите на морозе не более 30 минут, делайте перерывы и заходите в теплое помещение.
- не стойте долго на морозе. При охлаждении сосуды начинают сжиматься, кровь по ним начинает проходить хуже. От этого страдают в первую очередь конечности. Поэтому старайтесь находиться на морозе в движении,
- откажитесь от низкокалорийной диеты: чем больше в организме калорий, тем лучше он защищен от холода.
- не курите и не пейте алкоголь. Никотин сужает сосуды, а спиртное дает обманчивое ощущение тепла – сосуды расширяются, тем самым отдавая больше тепла, а затем резко сужаются, вследствие чего замерзают конечности,
- на улицах оказывайте помощь пожилым и престарелым людям.
В случае переохлаждения или обморожения немедленно обращайтесь за медицинской помощью!
Во избежание пожара в жилье:
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы,
- не перегружайте электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов.
- не используйте самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.
Телефон экстренных служб «112» и «101».
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Костромской области 8 (4942) 493-693