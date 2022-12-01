В Ивановской области ожидается аномально-холодная погода

В Ивановской области в ближайшие дни будет стоять аномально-холодная для начала декабря погода Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ивановской области в ближайшие дни будет стоять аномально-холодная для начала декабря погода. По данным регионального МЧС, со 2 по 6 декабря среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 7-10 градусов.

Спасители просят ивановцев быть острожными и соблюдать элементарные правила безопасности:

- не перегружать электросеть электроприборами;

- не допускать перекаливания отопительных приборов;

- не оставлять топящуюся печь без присмотра и не доверять топку печей детям;

- не оставлять включенными в электросеть электроприборы без присмотра и в ночное время;

- не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит;

- не применять и не использовать самодельные обогревательные и электроприборы, а также электроприборы и электрооборудование, находящиеся в неисправном состоянии;

- не отпускать детей на улицу без взрослых;

- для сохранения тепла на открытом воздухе – активно двигаться, не мокнуть, плотно питаться и тепло одеваться;

- не принимать спиртные напитки, так как опьянение, даже незначительное, способствует усилению сонливости и охлаждению организма. Алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к потерям тепла. Никотин также ухудшает циркуляцию крови;

- если наступило переохлаждение - как следует согрейтесь, посидите в теплом помещении пару часов, поешьте.

При необходимости обращайтесь в Службу спасения по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов), «001» (абонентам сотовой связи «Билайн»), «010» (абонентам сотовой связи «Мегафон») и «112» (абонентам сотовой связи «МТС»).