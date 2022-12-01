В Ивановской области несколько девочек стали жертвами педофила

Обвиняемый уже отбывает наказание за преступления, совершенные против половой неприкосновенности несовершеннолетних Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Ивановской области завершили расследование уголовных дел, возбужденных в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении действий сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетним потерпевшим, а также в развратных действиях по отношению к девочке, которой еще не исполнилось 12 лет.

В 2011 году ВКонтакте мужчина вел переписку с 10-летним ребенком. По версии следствия, он развратил девочку сообщениями, явно не предназначенными для детских глаз.

Спустя четыре года, в 2015 году, обвиняемый в той же социальной сети познакомился с другой несовершеннолетней девочкой и договорился довезти ее до дома.

- В салоне машины мужчина стал совершать в отношении ребенка иные действия сексуального характера с применением насилия. Кроме того, в марте и августе 2016 года он совершил аналогичные действия еще в отношении двух 14-летних девушек, - рассказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Примечательно, что в настоящее время обвиняемый уже отбывает наказание за преступления, совершенные против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Свою причастность к новым эпизодам мужчина отрицать не стал и вину признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд.