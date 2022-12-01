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Иваново1 декабря 2022 13:04

В Ивановской области несколько девочек стали жертвами педофила

Обвиняемый, 34-летний мужчина, свою вину полностью признал
Полина Вачнадзе
Обвиняемый уже отбывает наказание за преступления, совершенные против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Обвиняемый уже отбывает наказание за преступления, совершенные против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Ивановской области завершили расследование уголовных дел, возбужденных в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении действий сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетним потерпевшим, а также в развратных действиях по отношению к девочке, которой еще не исполнилось 12 лет.

В 2011 году ВКонтакте мужчина вел переписку с 10-летним ребенком. По версии следствия, он развратил девочку сообщениями, явно не предназначенными для детских глаз.

Спустя четыре года, в 2015 году, обвиняемый в той же социальной сети познакомился с другой несовершеннолетней девочкой и договорился довезти ее до дома.

- В салоне машины мужчина стал совершать в отношении ребенка иные действия сексуального характера с применением насилия. Кроме того, в марте и августе 2016 года он совершил аналогичные действия еще в отношении двух 14-летних девушек, - рассказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Примечательно, что в настоящее время обвиняемый уже отбывает наказание за преступления, совершенные против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Свою причастность к новым эпизодам мужчина отрицать не стал и вину признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд.

Происшествия: КРИМИНАЛ