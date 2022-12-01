Спасатели предупредили об аномально-холодной погоде в начале декабря

С наступлением календарной зимы в Россию пришли и настоящие русские морозы Фото: Олег УКЛАДОВ

Спасатели предупредили жителей Ярославской области об аномально-холодном начале зимы. По данным Гидрометцентра, со 2 по 6 декабря в регионе ожидается среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

- С наступлением календарной зимы в Россию пришли и настоящие русские морозы. Такой мощный старт нового климатического сезона предопределит нордический характер всего декабря. Месяц окажется на несколько градусов холоднее нормы, - рассказали синоптики Центра «Фобос».

Этой ночью ожидается переменная облачность, температура -15..17°. Давление очень высокое. Завтра днем малооблачная погода, -10..12°, ветер слабый. Давление также очень высокое.

3 декабря, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления будет переменная облачность; ночью -15..17°, днем -7..-9°, ветер слабый. 4 декабря ожидается переменная облачность; ночью -12..14°, днем -9..-11°, ветер слабый. 5 декабря ясная погода; ночью -15..17°, днем -11..13°, ветер слабый.