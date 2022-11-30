Владимир Путин высоко оценил качество работы по строительству системы водоочистки в Угличском районе

Участие в приемке комплекса очистных сооружений в селе Золоторучье Владимир Пцтин принял по видеосвязи. Фото: Правительство Ярославской области

Завершена реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в селе Золоторучье Угличского района. Участие в приемке комплекса, которую провел губернатор Ярославской области Михаил Евраев, по видеосвязи принял Президент России Владимир Путин.

– Хочу поблагодарить регион, специалистов строительной отрасли, всех, кто реализует такие значимые проекты и вносит свой вклад в решение насущных задач социального развития, повышения качества жизни, – сказал Владимир Путин. – Несмотря на все вызовы сегодняшнего дня, наши планы по вводу в эксплуатацию объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья последовательно выполняются. Серьезные ресурсы для комплексной модернизации, обновления всей социальной отрасли дают национальные проекты и программы развития. В регионах вводятся объекты коммунального хозяйства, идет благоустройство городов и поселков. Это крайне чувствительные темы, и люди своими глазами видят позитивные изменения.

Модернизация канализационной системы в селе Золоторучье проведена в два этапа в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», которые на территории региона реализует областное правительство. На эти цели было выделено более 931 млн рублей.

– Хочу поблагодарить строителей за качественную работу, сделанную в срок. Объект очень серьезный, очень современный, с высокотехнологичным оборудованием, – сказал Михаил Евраев. – И поблагодарить вас и Правительство страны за такие программы, как «Оздоровление Волги», «Чистая вода». Потому что это вопросы экологии, здоровья людей, улучшения качества жизни. Сегодня большой праздник не только для Ярославской области. Ввод этого объекта окажет очень серьезное влияние и на другие регионы, которые находятся на Волге, а это 15 субъектов Российской Федерации. И мы очень рассчитываем при продлении программы «Оздоровление Волги» построить еще много таких замечательных объектов.

Губернатор отметил, что для Ярославской области участие в федеральных проектах «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» имеет большое значение. Общий объем финансирования уже реализованных при контроле областного правительства в регионе мероприятий за 2019 – 2022 годы – более 5 млрд рублей, из которых 4,8 млрд рублей – средства федерального бюджета.

Комплекс в Золоторучье, уточняют в правительстве области, будет осуществлять обработку стоков из Углича и ближайших к нему населенных пунктов, в том числе из села Чурьяково, поселков Сосновый и Зеленая Роща, деревни Камышево.