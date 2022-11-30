Михаил Евраев: «Развитие туристической отрасли - это инвестиции в наши города и районы»

В Ярославской области каждый найдет себе отдых по вкусу. Фото: Правительство Ярославской области

- Туризм наряду с промышленностью и сельским хозяйством является основным локомотивом развития нашей экономики. И эта сфера динамично развивается. По сравнению с прошлым годом турпоток вырос более чем на 20%. Все больше людей остается ночевать. Люди едут уже не на день «погулять», а путешествуют по региону неделями. И что радует особенно, каждый пятый гость возвращается к нам неоднократно, - отметил Михаил Евраев на состоявшейся недавно встрече с туроператорами региона.

Прямая речь

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев:

- Развитие туристической отрасли - это инвестиции в себя. В наши города и районы, в дороги, инфраструктуру, рабочие места и зоны отдыха, памятники и музеи, культуру и историю. Гости уедут, а это все останется.

О том, что делается под руководством правительства области для продвижения нашего региона, какие реализуются проекты и интересные инициативы рассказывает директор департамента туризма Ярославской области Галина Крохмаль.

У региона - огромный потенциал

- Галина Викторовна, какие результаты показывает отрасль туризма в области по итогам 9 месяцев 2022-го?

Директор департамента туризма Ярославской области Галина Крохмаль. Фото: Правительство Ярославской области

- Мы видим, что наш туристический рынок динамично развивается. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество гостей, размещенных в коллективных средствах размещения, увеличилось на 22 %, посещение объектов показа - на 10%. Количество уникальных ночующих туристов, по данным Сбераналитики, за 3 квартала превысило 1,7 млн человек. Практически половину отдыхающих в регионе традиционно составили жители московской агломерации.

По данным Сбераналитики, за 9 месяцев текущего года оборот денежных средств туристов вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и с 7,7 млрд рублей достиг 8,8 млрд.

Отмечены еще две положительные тенденции. Во-первых, сокращается количество коротких поездок на 1-2 дня и растет доля долгих путешествий продолжительностью более 8 суток. Во-вторых, каждый пятый гость, посетивший Ярославскую область, то есть 21%, в течение года возвращается к нам по 2-3 и более раз.

- Какие направления туризма с точки зрения областного правительства наиболее перспективны для региона?

- Ярославская область отличается тем, что имеет огромный потенциал для развития практически всех направлений туризма. Конечно, не стоит принижать значение культурно-познавательного туризма, благодаря которому наш регион, составляющий значительную часть Золотого кольца России, известен на весь мир. Однако в последнее время активно развиваются и такие направления, как рекреационный туризм, гастро- и экотуризм, семейный отдых, а также водный туризм, особое значение которого отметил на недавней встрече с представителями туриндустрии губернатор области Михаил Евраев. Как подчеркнул глава региона, в целях развития водного круизного туризма планируется строительство причалов в Пошехонье, Брейтове, Угличе, Тутаеве, Толге, Красном Профинтерне. Тем самым мы открываем районам перспективы для развития своих территорий и турмаршрутов.

Путешествуют школьники

- Только что завершился пилотный проект по развитию школьного туризма в рамках соцзаказа по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Сколько ребят совершили путешествия в этом году, и будет ли продолжено это начинание?

- В федеральной программе бесплатных путешествий для школьников в нашей области приняли участие почти 3 тысячи детей - они в двухдневных турах лучше узнали свой регион. Ребята посетили Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский, Ростов, Углич, Вятское, Мартыново и ряд других мест. Туроператоры региона обеспечили трансфер групп, проживание и горячее питание детей в соответствии с требованиями программы, страхование и соблюдение мер безопасности, проведение культурно-познавательных экскурсий.

Программа «Школьный туризм» получает хорошие отклики и от детей, и от родителей, и от учителей, и от туроператоров. Поездки позволяют ребятам лучше узнать свой родной регион, открыть для себя много нового и, конечно, получить опыт интересных и качественных путешествий. Поэтому в следующем году планируем организовать поездки уже для 8 тысяч школьников.

Мини-отели как драйвер

- В регионе реализуется федеральный проект по возведению модульных средств размещения, которые должны быть смонтированы уже в этом году…

- В числе пилотных регионов благодаря активной работе правительства региона Ярославская область получила 150 млн рублей из федерального бюджета на условиях софинансирования на возведение модульных некапитальных средств размещения. По результатам конкурсных процедур были определены 8 проектов, которые получили господдержку: «Ветрено» в Брейтовском МР, «Мазай», «Ясенево» и «Добрынино» в Некрасовском МР, «Легенды леса» в Угличском МР, «Волга Виладж Резорт» в Мышкинском МР, «Три сферы» в Ярославском МР и «Давыдовская усадьба» в Борисоглебском МР. Всего будет создано 104 модульных средства размещения на 395 койко-мест. Завершение работ планируется в этом году.

Быстровозводимые модульные мини-отели могут стать одним из драйверов развития туризма в отдаленных местах региона, так как позволят людям путешествовать без привязки к конкретному месту. При этом не стоит забывать о таких их достоинствах, как скорость и дешевизна строительства, а также минимизация вреда для природы. Мини-отели носят круглогодичный характер, номера будут оборудованы всем необходимым, в том числе мебелью, санузлами и инженерными коммуникациями.

У нас скучно не бывает!

- Какие программы впечатлений при поддержке структур областного правительства подготовили участники регионального туристического рынка на новогодние праздники и в целом на зимний сезон?

- Новогодние и рождественские программы подготовлены во всех городах и муниципальных районах области. Информацию о них можно найти на региональном туристическом портале «Визит Ярославия РФ». Для примера назову только некоторые.

Тематическая интерактивная экскурсия «Колесо года. Зимнее солнцестояние. Традиции празднования у разных народов» со сжиганием Йольского полена - символа старого года, предсказанием судьбы на рунах и другими ритуалами ждут гостей с 20 до 25 декабря в Музее «Мистики и Магии» под Переславлем-Залесским.

Программа для дошкольников и младших школьников «Путешествие к новогодней елке» будет проходить во второй половине декабря в Ростовском кремле и познакомит с историей празднования Нового года и традициями зимних забав.

Новогодние и рождественские дни по традиции отмечены праздничными ярмарками и базарами. В Рыбинске пройдет Новогодняя ярмарка в рамках праздника «Нашествие Дедов Морозов», состоится Рождественская ярмарка на территории Конюшенного двора в Ростове.

Если говорить о зимнем сезоне в целом, на ярославской земле зимой можно найти массу разнообразных развлечений: кататься с гор и заниматься подледным дайвингом, неспешно дегустировать горячие чаи и местные настойки в усадьбах, фотографироваться на фоне величественных соборов и самых красивых деревень России, гулять на свежем воздухе по нетронутому снегу или, отогрев руки, расписывать наисвежайшие пряники. А развитая инфраструктура позволит не беспокоиться о достойном ночлеге и питании.

Уверена, что каждый найдет себе отдых по вкусу на ярославской земле! Приезжайте, пробуйте, наслаждайтесь и возвращайтесь снова!