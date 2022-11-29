Правительство области организовало отправку гуманитарной помощи для ярославских военнослужащих

Собранная гуманитарная помощь поможет ярославцам в зоне СВО. Фото: Правительство Ярославской области

Дополнительное снаряжение и оборудование сегодня при содействии правительства области направлено в Воронежскую область, где проходят доподготовку мобилизованные из Ярославской области. В составе груза маскхалаты, квадрокоптеры, печи, аккумуляторные батареи, бензиновые генераторы, бинокли, специализированные инструменты, а также питьевая вода, продукты питания и сигареты.

В правительстве региона сообщили, что Белгородскую область со склада пожарно-спасательной службы Ярославской области сегодня направлен гуманитарный груз весом 9 тонн для военнослужащих именного гаубичного артиллерийского дивизиона 54-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса имени Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина. Бойцы уже находятся в зоне проведения спецоперации.

– Для них подготовили автопокрышки, колесные диски, инструменты, палатки, спальные мешки, теплую обувь, продукты питания, воду, – сообщил глава региона Михаил Евраев. – Большую помощь в формировании груза оказали наши предприятия «Яртехнострой», «СМАИЛ» и ФК «Шинник». Все эти вещи помогут ребятам в зоне СВО. Мы находимся в тесном контакте с командирами на местах. Груз собирали с учетом их рекомендаций. В случае необходимости привезем дополнительную помощь. Без поддержки ярославцы и их семьи не останутся.

Ярославская область принимает активное участие в гуманитарной миссии.Формирование и отправку помощи курирует правительство региона. В сборе продуктов и вещей участвуют жители области, предприниматели, общественники, волонтеры. Основная часть гуманитарки приобретена за счет средств резервного фонда правительства региона.