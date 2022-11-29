В Ярославле требуют снести заброшку в центре города, которая пугает детей

Сотрудники регионального ОНФ обратили внимание на заброшенный дом в центре Ярославля. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Сотрудники регионального ОНФ обратили внимание на заброшенный дом в центре Ярославля. Речь идет о двухэтажке на улице Свердлова, которая после пожара четыре года назад стала приютом бомжей и наркоманов. Потом дом пытались облагородить, разрисовав его яркими красками, но в таком виде он простоял недолго – снова загорелся.

А рядом две школы – 74-я и 36-я. Для одних детей дом стал местом для опасных игр, другие боятся даже проходить рядом с ним.

- Школьники лазают, их гоняют, ругаются, потому что может придавить. У меня дети боятся здесь ходит, тем более вечером не всегда фонари горят, - говорит многодетная мать Марина Виноградова.

В ответ на запрос ОНФ в мэрии Ярославля сообщили, что двухэтажка до конца еще не расселена и консервировать квартиры должны собственники.

- Они же должны «принять солидарное участие с проведении мероприятий по закрытию проемов в местах общего пользования», - рассказали общественники.

Сотрудники ОНФ обратились в прокуратуру – надеются, что там ускорят решение проблемы с заброшкой на школьных маршрутах.