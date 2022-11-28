Михаил Евраев встретился с мамой военнослужащего: «Спасибо вам большое!»

Михаил Евраев поблагодарил Елену Григорьеву за сына. Фото: Правительство Ярославской области

Встреча губернатора с Еленой Григорьевой, сын которой Андрей был призван в конце октября и сейчас проходит тактическую подготовку в другом регионе, состоялась в районном штабе #МыВместе в городе Пошехонье.

Елена Григорьева возглавляет в Пошехонье комплексный центр социального обслуживания населения и принимает добровольное участие в работе штаба #МыВместе. Ее супруг, отчим Андрея, прошел чеченскую кампанию.

– Мы чувствуем общую поддержку. Спасибо большое правительству области за оказываемую помощь, – сказала Елена. – И жители района, и предприятия стремятся поддержать наших мужчин и их семьи, закупают вещи, продукты, вяжут носки, а дети готовят ребятам открытки к Новому году. Это очень ценно.

Михаил Евраев поблагодарил мать за сына и за ее активное участие в добровольческом движении и спросил, какие вопросы беспокоят семьи мобилизованных в первую очередь.

По словам Елены Григорьевой, близких военнослужащих очень волнует наличие связи с бойцами после того, как они окажутся в зоне СВО, а также продолжит ли регион снабжать их гуманитарной помощью.

– Во время выполнения боевых задач связь будет отсутствовать. По возвращении с них военные смогут связаться с близкими, используя кнопочные телефоны, – рассказал Михаил Евраев. – Мы также наладили и поддерживаем контакты с командирами на местах. Они сообщают, что именно нужно привезти бойцам из дополнительного обмундирования и техники. Уже сейчас в зоне СВО есть наши военные, они также получают от нас необходимую поддержку. Грузы направляют к местам их дислокации, и эту практику мы будем продолжать.

Глава региона спросил Елену Григорьеву, удается ли ей сейчас общаться с сыном и возникают ли у него жалобы на жизнь в новых непривычных условиях.

– Связь с Андреем есть, он пока не в зоне военных действий. А по условиям все нормально. Они мужчины, и неудобства не влияют на их состояние. Я спрашивала его, отвечает, что кормят нормально, экипировка есть, – поделилась мама бойца. – Конечно, все мы испытываем тоску по своим близким, беспокойство за их дальнейшую судьбу. Но женщины, которые здесь остались, со всем справляются. Мы сильные, мы их ждем, нам нельзя раскисать.

В свою очередь, губернатор отметил, что регион продолжает выделять средства на нужды военнослужащих, участвующих в спецоперации, и на поддержку их семей.

– Заложили на выплаты мобилизованным и добровольцам от региона 240 млн рублей – уже почти все ребята средства получили. Еще 150 млн рублей выделили на закупку дополнительного обмундирования, – сообщил Михаил Евраев. – Установили денежные компенсации в случае ранения вдобавок к федеральным. Семьи освобождены от платы за детский сад и горячее питание в школах, оказывается помощь в газификации жилья, организовано социальное обслуживание в приоритетном порядке для пожилых родственников и инвалидов. Активно работают волонтеры, решают бытовые вопросы семей. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя защищенными, пока ребята защищают интересы нашей страны. Гордимся ими!