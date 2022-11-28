В Костромской области фура едва не протаранила автобус с детьми

В Костромской области столкнулись фура и "Газель" с детьми. ФОТО: группа "СПАСАТЕЛИ Костромы" ВКонтакте

В Костромской области фура едва не врезалась в «Газель», в которой ехали дети. Авария произошла на трассе Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь».

- «Газель» с детьми возвращалась из Костромы в город Шарья. Водитель фуры, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, - рассказали спасатели ОГБУ «Служба спасения ГО и ЧС Костромская область».

Водителю машины, где ехали дети, к счастью, удалось уйти от столкновения. Он успел затормозить и остановился на обочине. Юные пассажиры отделались только испугом. У ГАЗ после встречи с грузовиком снесено зеркало и повреждено крыло.