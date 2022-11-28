В Иваново выявили котлеты с непонятным составом

При изготовлении 605 килограммов замороженных рыбных котлет «Тресковые-Рыбка» было использовано только 345 килограммов фарша минтая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иваново вынесено представление индивидуальному предпринимателю, который занимается изготовлением рыбной продукции. Специалисты Управления Россельхознадзора во время мониторинга системы «Меркурий» выявили рыбные котлеты сомнительного качества.

- Уполномоченное лицо оформило производственную транзакцию, в которой была произведена продукция из нелогичного объема сырья. При изготовлении 605 килограммов замороженных рыбных котлет «Тресковые-Рыбка» было использовано только 345 килограммов фарша минтая. Изготовить такое количество продукции из указанного объема сырья не представляется возможным. Вероятно, в продукцию добавили сторонний компонент для ее увеличения объема. Данный факт может свидетельствовать о фальсификации, - уточнили в Управлении.

В связи с выявленными нарушениями обязательных требований ветеринарного законодательства и Технических Регламентов, должностные лица Управления Россельхознадзора объявили индивидуальному предпринимателю предостережение.