В ярославский перинатальный центр пациентка вызвала полицию

Мужчина зашел в палату без бахил и маски Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ярославском областном перинатальном центре вчера, 26 ноября, с одной из пациенток произошел неприятный инцидент. Об этом сама женщина поделилась в соцсетях. По ее словам, примерно в 20 часов к ней палату, где она находилась вместе с новорожденным ребенком, без стука зашел нетрезвый сантехник. Мужчина был без бахил и маски, на вопрос роженицы по поводу того, что он здесь делает, сотрудник ответил, что пришел включить отопление, так как другим женщинам в соседних палатах холодно.

- Собственно, когда он начал вести со мной диалог я и поняла, что он в состоянии алкогольного опьянения. Он напугал мне ребенка, он заплакал, потому что этот мужчина задел люльку, я попросила его уйти, и сказала, что буду писать жалобу, на что он мне ответил: «Да делайте что хотите». Я пошла на пост к медсестре, она сказала, что они за сантехников не отвечают, ну я и пошла искать его начальство, подошла на центральный вход, где сидит охрана и руководство этого мужчины, они все мне в лицо говорили, что он трезвый и все в порядке, я просила позвать его, но они мне сказали, что он на объекте, - пишет женщина, в палату к которой, зашел сантехник. - Я вызвала полицию, чтобы зафиксировать, что он пьяный на рабочем месте, и написать заявление на этих работников, приехала полиция, и все подтвердилось, работник, посещающий патологию новорожденных, деток после инфекций, слабеньких еще совсем…был в состоянии алкогольного опьянения.

Пациентка подчеркнула - руководство уверяло ее, что мужчина трезв.

В пресс-службе регионального отделения МВД прокомментировали произошедшее.

- 26 ноября около 20.00 в полицию поступило сообщение, оно зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства инцидента, произошедшего в областном перинатальном центре, - сообщили в ведомстве.