Михаил Евраев: «Серьезно увеличим турпоток в Пошехонье»

Михаил Евраев: – Обсудили все проблемы, которые есть в районе. Фото: Правительство Ярославской области

Глава региона Михаил Евраев проверил несколько важных объектов, в том числе благоустроенную по федеральной программе историческую часть города – площадь Свободы и сквер, осмотрел участок набережной реки Пертомки, выделенный для строительства причала, и территорию, где будет возведен банно-оздоровительный комплекс. Также губернатор съездил в Пошехонскую центральную районную больницу.

– Обсудили все проблемы, которые есть в районе. Посмотрели благоустройство площади Свободы. Проговорили, что между торговыми рядами Гостиного двора нужно сделать полностью пешеходную зону с летними кафе, организовать подсветку зданий вокруг, – сказал Михаил Евраев. – В следующем году приступим к строительству причала, в 2024-м он начнет работать, что позволит серьезно увеличить поток туристов. Организуем и архитектурную подсветку собора у площади. Это станет ярким акцентом исторической части города.

В 2020 году в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях местная администрация получила грант в размере 50 млн рублей на обустройство исторической части Пошехонья. В связи с резким подорожанием строительных материалов в 2021 году работы не были завершены. Городскому поселению при поддержке областного правительства дополнительно было выделено порядка 9 млн рублей из федерального бюджета. Это позволило довести проект до финала.

На набережной реки Пертомки губернатор осмотрел участок, где планируется построить причал. Еще один необходимый для горожан объект – банно-оздоровительный комплекс. Михаил Евраев побывал на площадке, где планируется строительство.

– В новом комплексе будут и баня, и спортзал, и помещения для групповых занятий, и кафе. Это будет точкой притяжения для жителей района, – сказал глава региона. – Проект выходит с экспертизы, и в следующем году, в декабре, комплекс будет введен в эксплуатацию.

В ходе предыдущего визита в Пошехонье Михаил Евраев дал поручение разработать проектно-сметную документацию и реализовать проект в 2023 – 2024 годах. На строительство комплекса из областного бюджета будет направлено 170 млн рублей.

В центральной районной больнице Михаил Евраев обсудил актуальные для учреждения вопросы с врио главного врача Сергеем Кайдаловым.

В этом году в рамках реализации федерального проекта «Развитие первичной системы оказания медико-санитарной помощи», который на территории региона реализуется областным правительством, для нужд больницы было выделено около 16,7 млн рублей из федерального и областного бюджетов. На эти деньги полностью заменена теплотрасса, закуплено новое оборудование, в том числе современный рентгеновский аппарат.

– В Пошехонской центральной районной больнице был в феврале. Обсуждали тогда состояние здания, техническое оснащение, кадровый вопрос. По всем этим направлениям есть позитивные изменения, – отметил губернатор.

Как доложил Сергей Кайдалов, благодаря губернаторской программе в больницу стали приходить новые специалисты – ЦРБ ждет в штат фельдшера скорой помощи из Белгородской области.

Также глава региона посетил Пошехонскую птицефабрику – одно из перспективных птицеводческих предприятий. В 2022 году Пошехонской птицефабрике при поддержке правительства области оказана господдержка в размере 5,4 млн рублей.