Михаил Евраев: «В 2023 году полностью сделаем дорогу от Пошехонья до Вологодской области»

Михаил Евраев: - За два года будет приведено в порядок более 45 километров. Фото: Правительство Ярославской области

Ремонт проблемного участка дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец в Пошехонском районе планируется завершить в 2023 году.

В этом году сделан ремонт участка автотрассы протяженностью 22 километра, от Пошехонья до деревни Каменка.

– Вижу, что работы выполнены качественно, – сказал Михаил Евраев. – В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планировали отремонтировать только восемь километров, но за счет лимитов следующего года дополнительно удалось сделать еще пятнадцать. До границы с Вологодской областью остались проблемными 22 километра. Таким образом, за два года будет приведено в порядок более 45 километров.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства, ремонт синхронизирован с профильными ведомствами соседней Вологодской области.

Всего в Ярославской области в 2022 году под контролем областного правительства приведено в порядок почти 500 километров дорог, в том числе – за счет лимитов 2023 года.

В Пошехонье Михаил Евраев также проинспектировал состояние дороги на улице Красноармейской, у средней школы №1.

– Объект будет включен в программу ремонта подъездов к социальным учреждениям на 2023 год, – сообщил Михаил Евраев. – Ремонт не проводился лет тридцать, при этом дорога ведет к школе и городской больнице. В перспективе надо будет также благоустроить дворы этих учреждений.

В бюджете 2023 года правительством региона на ремонт подъездов к социально значимым учреждениям заложено 600 млн рублей, на программу ремонта территорий соцобъектов – 100 млн рублей.