У жительницы Рыбинска, пока она была в доме-интернате, несколько раз перепродали квартиру

Пока пожилая жительница Рыбинска находилась в интернате, ее квартиру несколько раз перепродали Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Рыбинский городской суд вернул жилье его 85-летней законной владелице. Пока бабушка находилась в доме-интернате, ее двухкомнатную квартиру продали. Первую сделку в марте 2021 года провернули по поддельной доверенности, потом "двушку" еще несколько раз перепродавали.

О продаже жилья случайно узнала родственница пожилой женщины - соседка сообщили, что в квартиру старушки ходят какие-то посторонние люди. Родные пенсионерки сразу обратились в прокуратуру.

- В соответствии с положениями ст. 302 ГК РФ имущество, которое выбыло из владения собственника помимо его воли, может быть истребовано, в том числе, у добросовестного приобретателя. Рыбинский прокурор направил исковое заявление в суд об истребовании жилого помещения в собственность законной владелицы. Решением суда, не вступившим в законную силу, требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Кроме того, по факту подделки и использования поддельных документов возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит выяснить, что сделал липовую доверенность и лишил бабушку жилья.