Ценники с логотипом «Ярославский продукт» появятся в 800 магазинах области

Михаил Евраев: – Это хороший проект в помощь ярославским производителям. Фото: Правительство Ярославской области

Дальнейшую реализацию проекта «Ярославский продукт» губернатор Михаил Евраев обсудил с представителями ретейла. Уже в декабре по инициативе губернатора товары производителей региона на прилавках магазинов федеральных торговых сетей в области начнут отмечать специальными ценниками.

– Проект поддержали около 800 магазинов региональных и федеральных розничных сетей. Все в этом заинтересованы, – отметил Михаил Евраев. – Это хороший проект в помощь ярославским производителям. Обязательно оценим, насколько изменились продажи, чтобы понимать эффективность этой меры. Но уже сейчас уверен, что будет сделан рывок в реализации нашей продукции. Планируем в дальнейшем распространить данный проект не только на продовольственные, но и на другие категории товаров.

Губернатор подчеркнул, что часто не только жители области, но и приезжие, приходя в магазины, спрашивают про товары местных производителей. С учетом ожидаемого увеличения турпотока развитие проекта «Ярославский продукт» имеет очень хорошие перспективы.

Работа по проекту ведется с августа текущего года по инициативе главы региона. Одним из методов продвижения «Ярославского продукта» станет развитие проекта правительства области «Фермерский уголок».

– Благодаря открытию «Фермерских уголков» жители области смогут приобретать качественную ярославскую продукцию по доступным ценам в магазинах шаговой доступности, у сельхозтоваропроизводителей появится возможность расширить рынки сбыта, а торговые сети увеличат поток покупателей, – сказал заместитель председателя правительства области Валерий Холодов. – Сейчас разработан гайдбук проекта, после чего появится готовая концепция оформления пространства.

По словам Валерия Холодова, реализация проектов «Ярославский продукт» и «Фермерский уголок» позволит решить поставленную губернатором задачу по увеличению представленности региональной продукции на полках торговых сетей и продвижению новых брендов.