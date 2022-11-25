Управляющие компании Костромы будут штрафовать за неубранный снег

Управляющие компании Костромы будут штрафовать за неубранный во дворах снег Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Управляющие компании Костромы будут штрафовать за неубранный во дворах снег. В УК уже разосланы письма с требованиями организовать работу сотрудников «в соответствии с погодными условиями».

Это значит, что ответственные лица должны заранее проверить состояние снегозадерживающих устройств на крышах и наличие необходимого для работ инвентаря. Кроме того, организации обязаны запастись песко-соляной смесью и заключить договоры на механизированную уборку дворов и подъездных путей после снегопадов.

- Уборка снега с пешеходных зон, а также противогололедная обработка у многоквартирных жилых домов, административных зданий и торговых объектов проводится ежедневно до 8 часов. Очистка крыш от снега и удаление ледяных свесов с карнизов и водостоков выполняются по мере необходимости. Уборка сброшенного с крыш снега должна быть организована до конца дня, когда проводились работы. Если сброшенный с крыши снег препятствует проходу в здание, уборка должна быть выполнена в течение одного часа, - пояснили в администрации Костромы.

Запрещается складывать снег на газоны и цветники, также перемещать его из дворов на проезжую часть дорог.

Нарушителям грозят штрафы: гражданам – до 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 30 тысяч, юридическим – до 70.

Нарваться на штраф в 5 тысяч рублей могут и автовладельцы, если вовремя не отгонят из двора свои машины и они будут мешать уборке снега.