Из Иваново до Калининграда сделают дополнительный авиарейс накануне Нового года

29 декабря по маршрутам Иваново-Калининград и Калининград-Иваново будут выполнены дополнительные авиарейсы Фото: Александр ГЛУЗ

29 декабря по маршрутам Иваново-Калининград и Калининград-Иваново будут выполнены дополнительные авиарейсы. Вылет из Калининграда – в 06:30 утра, из Иваново – в 11:10.

- Полеты на этом направлении подтвердили не только тесные туристические связи между регионами, но и выявили их востребованность у жителей, чьи родственники живут в Калининграде. Для этих людей дополнительный рейс - хорошая возможность встретить с близкими Новый год, - рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.

Полеты будут проходить на самолетах Эмбраер-190 вместимостью 110 пассажирских мест.

Основная программа полетов в Калининград в 2023 году стартует со 2 января. Рейсы будут дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.