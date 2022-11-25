В Ярославле открылась выставка картин Ивана Шишкина

Выставка продлится до 26 марта Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском художественном музее открылась выставка работ пейзажиста Ивана Шишкина. Русский музей предоставил две трети своей коллекции произведений художника, а это более 40 картин.

- Это картины из экспозиций и из фондов, что особенно интересно, поскольку позволяет открыть Ивана Шишкина с новой стороны, - сказал заместитель председателя ярославского правительства Максим Авдеев.

Выставка продлится до 26 марта. Ярославцы смогут увидеть картины «Ручей в березовом лесу», «Перед грозой», «Дубы» и многие другие.

Шишкин – уже десятый художник в галерее великих мастеров русской живописи, представленных ярославскому зрителю в рамках сотрудничества ЯХМ с Русским музеем.