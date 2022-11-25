Благоустройство территории прибрежной зоны Плещеева озера приостановлено из-за подрядчика

Завершить благоустройство набережной планируют уже к лету. Фото: Правительство Ярославской области

Администрация Переславля-Залесского разрывает контракт с недобросовестным подрядчиком, сорвавшим сроки благоустройства берега Плещеева озера.

Как рассказал помощник губернатора, руководитель рабочей группы «Губернаторского контроля» Андрей Скоркин, которому неделей ранее губернатор Михаил Евраев поручил осуществлять ежедневный мониторинг состояния дел на строительной площадке, ООО «СМК «Крепость», работавшее на объекте, лишь усугубило и без того неприглядную ситуацию.

– С 15 ноября и по настоящее время мы ежедневно оценивали ситуацию, – сообщил Андрей Скоркин. – Выявлено, что на стройку подрядчик выходил только 19, 20 и 21 ноября и вопреки требованиям заказчика проводил монтаж бетонных оснований, нарушая технологии. Принимать такие работы, конечно, нельзя. Продолжать сотрудничество – тоже. Наши приоритеты – это качество и соблюдение сроков.

По словам и. о. главы городского округа Александра Тарасенкова, который проинформировал правительство области, у ООО «СМК «Крепость» было достаточно времени для того, чтобы выполнить условия контракта.

– Контракт с подрядчиком мы расторгаем. Рассчитываем также, что он возместит ущерб, который нанес в результате своей деятельности, – цитирует пресс-служба правительства области доложенное Александром Тарасенковым о принятых мерах. – Зимой будет найден новый подрядчик, который приступит к работам сразу после наступления благоприятных погодных условий. Завершить проект планируем уже к лету.

Правительство области отмечает, что благоустройство набережной Плещеева озера в Переславле-Залесском идет второй год.