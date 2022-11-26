Иван Крылов и его собаки: рыбинский инспектор-кинолог стал одним из лучших полицейских в 2022 году

Собака и кинолог на задании - это единая команда, единый организм Фото: УМВД по Ярославской области

В этом году в ярославской полиции впервые прошел конкурс «Лучший сотрудник ОВД». Конкурс был организован департаментом региональной безопасности, в нем приняли участие сотрудники различных служб и подразделений УМВД России по Ярославской области.

Одним из лауреатов в номинации «Сотрудники органов внутренних дел, участвующие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в общественных местах и на улицах населенных пунктов Ярославской области» стал инспектор-кинолог Центра кинологической службы МУ МВД России «Рыбинское» лейтенант полиции Иван Крылов.

Иван поступил на службу в полицию в 2014 году, после армии, сразу в кинологическую службу.

- Я не думал, что буду работать с собаками. У меня даже в детстве не было щенка, и я про них ничего не знал, - говорит Иван, - Я просто хотел работать в полиции, а меня позвали на должность младшего инспектора-кинолога. И я пошел.

И нашел свое призвание. Хотя в начале было очень тяжело: на первоначальной подготовке в учебном центре Ростова-на-Дону давали много теории о дрессировке и уходе за собаками, и без практики усваивалась она плохо.

- Голова просто пухла от новых знаний, - честно признается Иван, - Но зато, потом, когда нам дали собак, то все сразу встало на место, все стало понятно и легко.

В планах у Ивана взять одну из своих собак-пенсионеров себе Фото: УМВД по Ярославской области

Первой служебной собакой у Ивана стала немецкая овчарка Хонда.

- Сложность с Хондой была в том, что собака по темпераменту была флегматиком и приходилось ее постоянно подбадривать, - делится тонкостями профессии лучший кинолог ярославской полиции. - Такая собака хорошо подходит для поиска взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, где нельзя делать ошибки, нужно действовать медленно и спокойно.

Зато вторая собака Ивана Крылова - бельгийская овчарка Рекс, веселый и энергичный холерик по темпераменту.

- Мы с Рексом в этом году нашли несколько людей, которые заблудились в лесу, - говорит Иван о своем четвероногом друге, который обучен по направлению розыска лиц по запаховым следам.

Летом 2022 года Иван и Рекс вышли на поиски пожилого дачника, который очень плохо ориентировался в пространстве. Родственники забили тревогу часа через 4 после того, как дедушка ушел «куда глаза глядят» из дачного домика в одном из СНТ в Рыбинском районе. Собака сумела взять след, который еще «не успел простыть».

- Погода нам помогла в тот день, было сухо и тепло. Рекс покрутился возле дома, потому что родственники подзатоптали нам следы, а потом все-таки нашел запах, - говорит Иван, - И повел меня. Тут я полностью доверился собаке. Рекс привел меня к участку, где проходит небольшой ручей, там были обнаружены следы, которые по признакам явно принадлежали дедушке, которого мы искали, так как он плохо передвигался. Это убедило меня, что мы идем в правильном направлении.

И действительно, через несколько сотен метров полицейский Иван Крылов заметил мужчину, который стоял в кустах и размахивал руками.

- Когда я к нему подошел, стало понятно, что дедушка совершенно не понимает где он, и что с ним происходит, - рассказывает Иван, - пришлось вызывать помощь, благо, рация работала, и тащить его на себе. Он достаточно далеко ушел от дома. Нашли мы его километрах в двух от поселка.

За неполный 2022 год Иван Крылов и его собаки нашли двух заблудившихся граждан, а еще обнаружили тайник с патронами в квартире.

- Это мы с лабрадором Норой так отработали, - говорит Иван, - Она работает по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Нашла схрон патронов в одной из квартир.

Собака и кинолог на задании - это единая команда, единый организм почти. Человек и собака должны чувствовать друг друга, понимать и любить. Несколько собак, которых Иван Крылов вырастил из щенков, уже отработали положенный срок и «подлежат списанию». Так говорят канцелярским языком про этих живых четвероногих полицейских. Но в планах у Ивана взять одну из своих собак-пенсионеров себе. Вот так получается - в детстве не было собаки, а сейчас появится.

Пресс-служба УМВД России по Ярославской области.