Кострому украсят к Новому году до 20 декабря

Кострому начали украшать к новогодним праздникам. ФОТО: администрация Костромы

Кострому начали украшать к Новому году.

Главные атрибуты праздника – ели – установят в самых оживленных местах города. Искусственные деревья будут украшать Сусанинскую площадь и сквер за филармонией. Живых красавиц поставят в парке «Берендеевка» и на перекрестке улиц Голубкова и Стопани.

- Праздничное настроение жителям микрорайонов будут создавать ели, которые были высажены несколько лет назад специально для проведения новогодних мероприятий – в Селище, поселке Волжский, на Рабочем проспекте, в Костромском зоопарке. Все они будут украшены игрушками и гирляндами, - рассказали в администрации Костромы.

В центре города будут различные объемные арт-объекты. В их числе светящаяся композиция «Деревья», декоративная композиция «Новогодний фонтан» и фотозона «Красный бант». Для маленьких жителей города установят две горки.

На аллее Ботниковского сквера сделают световые растяжки «Шар», Молочную гору украсят композицией «Зимняя сказка», а сквер Советский – световой конструкцией «Фонтан».

На площадях и зданиях исторической части Костромы заиграет яркими красками подсветка. На Советской улице и проспекте Мира установят световые «Снежинки», а на деревья у памятника Сусанину и в сквере на Муравьевке повесят гирлянды.

Праздничное оформление города будет готово к 20 декабря.