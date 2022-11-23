В Костромской области очистят Святое и Галичское озера

В Костромской области очистят два озера. ФОТО: правительство Костромской области

В Костромской области подготовили проектно-сметную документацию на очистку двух озер – Галичского и Святого. Документы уже прошли все экспертизы, сейчас ожидается ответ из Федерального агентства водных ресурсов. Если оно даст «добро», работы начнутся в следующем году.

- На реализацию проектов планируется привлечь 129 миллионов рублей, - сказали в правительстве региона.

Озера собираются очистить от растительности и убрать наносной донный грунт. Расчищать будут наиболее заросшие приустьевые участки в местах впадения рек.

На Галичском озере в порядок приведут три участка – устье рек Челсма и Средняя, а также участок озера в границах Галича. Такое решение приняли жители во время общественных слушаний, в которых участвовали и представители рыболовецких хозяйств.

На Святом озере пройдут работы по очистке ила и водной растительности.