Ивановский приют для бездомных животных остался без тепла

В приюте "Майский день" вышла из строя система отопления, собаки мерзнут. ФОТО: группа "Ивановский приют для бездомных животных" ВКонтакте

В ивановский приют «Майский день» вместе с морозами пришла беда – в помещении, где живут старенькие, больные и гладкошерстные собачки, вышла из строя система отопления. Мастер после диагностики сообщил, что необходимо покупать новый котел и восстанавливать всю систему.

- Приют сейчас находится в трудном финансовом положении, у нас проблемы с закупкой кормов и с оплатой лечения животных. Но вопрос с отоплением самый срочный и важный. Животные замерзают, отсутствие тепла для них равно гибели, - говорят сотрудники «Майского дня».

Волонтеры как смогли утеплили клетки сеном и ветошью, но это моло помогает. А самые сильные морозы еще впереди. Перевести собак в другое помещение возможности нет, все клетки и вольеры заняты питомцами.

Приют обращается ко всем неравнодушным за помощью. Подробную информацию можно узнать здесь.