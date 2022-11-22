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Кострома 22 ноября 2022 13:27

Жителей Костромской области предупредили о сильном снегопаде и ветре

Непогода сохранится до утра 23 ноября
Полина Вачнадзе
В Костромской области ухудшится погода

В Костромской области ухудшится погода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Костромской области ухудшится погода. По данным Гидрометцентра, пойдет сильный снег и ветер усилится до 15 метров в секунду. Снег будет валить всю ночь, такая погода сохранится и утром 23 ноября.

- Складывающиеся на территории региона метеорологические условия требуют от владельцев транспортных средств особых навыков вождения. Повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения, - напоминают спасатели.

При порывах ветра возможны нарушения электроснабжения, падение рекламных щитов, башенных кранов и деревьев.

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