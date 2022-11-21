20-летний костромич ради любви обокрал своего работодателя

Молодой костромич ради любви пошел на преступление. ФОТО: УМВД по Костромской области

Ради любви 20-летний сотрудник салона сотовой связи Костромы пошел на преступление.

Даму своего сердца молодой человек встретил на рабочем месте – по уши влюбившись в покупательницу, он решил произвести на нее впечатление. И начал потихоньку подворовывать у своего работодателя.

Юноша то забирал часть выручки из кассы, но из-под полы приторговывал доверенными ему гаджетами и аксессуарами к ним. За 18 дней своей преступной деятельности молодой человек присвоил 245 тысяч рублей, множество защитных стекол и наушников, а также восемь смартфонов. Один из них он подарил своей любимой.

Так бы и продолжалась эта преступная любовь, если бы не ревизия в салоне. Когда герой-любовник узнал о предстоящей проверке, он испугался, спрятал ключи от кассы, сейфа и витрин, и пустился в бега. Сначала он добрался до Ярославля, а оттуда пытался уехать на поезде в Санкт-Петербург.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее подозреваемый проблем с законом не имел. Часть денег и имущества у него изъяли и вернули владельцу, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Кстати, пришлось вернуть и смартфон, который молодой человек подарил своей любимой.