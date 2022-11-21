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Кострома 21 ноября 2022 13:15

20-летний костромич ради любви обокрал своего работодателя

Молодой человек имел желание удивить свою возлюбленную, но не имел на это денег, поэтому пошел на преступление
Полина Вачнадзе
Молодой костромич ради любви пошел на преступление. ФОТО: УМВД по Костромской области

Молодой костромич ради любви пошел на преступление. ФОТО: УМВД по Костромской области

Ради любви 20-летний сотрудник салона сотовой связи Костромы пошел на преступление.

Даму своего сердца молодой человек встретил на рабочем месте – по уши влюбившись в покупательницу, он решил произвести на нее впечатление. И начал потихоньку подворовывать у своего работодателя.

Юноша то забирал часть выручки из кассы, но из-под полы приторговывал доверенными ему гаджетами и аксессуарами к ним. За 18 дней своей преступной деятельности молодой человек присвоил 245 тысяч рублей, множество защитных стекол и наушников, а также восемь смартфонов. Один из них он подарил своей любимой.

Так бы и продолжалась эта преступная любовь, если бы не ревизия в салоне. Когда герой-любовник узнал о предстоящей проверке, он испугался, спрятал ключи от кассы, сейфа и витрин, и пустился в бега. Сначала он добрался до Ярославля, а оттуда пытался уехать на поезде в Санкт-Петербург.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее подозреваемый проблем с законом не имел. Часть денег и имущества у него изъяли и вернули владельцу, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Кстати, пришлось вернуть и смартфон, который молодой человек подарил своей любимой.

Происшествия: КРИМИНАЛ