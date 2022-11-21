Михаил Евраев: «Все многодетные семьи региона, в которых восемь и более детей, получат квартиры»

Квартиры многодетные семьи с восьмью и более детьми начнут получать уже в этом году. Фото: Правительство Ярославской области

– Важная поправка – это финансирование улучшения жилищных условий для многодетных семей, которые воспитывают восемь и более детей, – подчеркнул глава региона. – Все такие семьи у нас получат квартиры: часть в этом году и часть – в следующем. На 2022 год поправками в бюджет заложили на эти цели 25,6 млн рублей, на 2023-й заложено более 55 млн рублей.

На пополнение резервного фонда правительства региона предусмотрено направить 340 млн рублей, в том числе 238 млн рублей – на выплаты мобилизованным и добровольцам, 35 млн рублей – на дополнительное обмундирование для участников спецоперации от Ярославской области и 67 млн рублей – на непредвиденные расходы.

Поправками также предусмотрено выделение 239,7 млн рублей на закупку 30 единиц уборочной техники, которые затем будут замещены федеральными средствами.

– Решили заложить областные средства, чтобы ничего не ждать и закупить технику как можно скорее, – прокомментировал глава региона.

– Также мы поставили в бюджет 2022 года дополнительно 679 млн рублей на оплату дорожных работ, которые были сделаны опережающими темпами за счет лимитов 2023 года. Это позволит нам оплатить подрядчикам 30% проведенных мероприятий, не дожидаясь января, – сообщил Михаил Евраев.