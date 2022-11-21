В правительстве Ярославской области объяснили, кто входит в состав семьи мобилизованного или добровольца

Поддержку могут получить только члены семьи мобилизованного или добровольца Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты Ярославской области приняли законопроект о мерах социальной поддержки семьям добровольцев и мобилизованных.

Проект закона определили круг лиц, которые относятся к членам семей граждан, проходящих службу в зоне специальной военной операции. Это супруг или супруга, состоящие в зарегистрированным браке с военнослужащим; родители, приемные родители, опекуны или попечителя; дети, в том числе усыновленные, находящиеся под опекой или попечительством военнослужащего.

Документ разработан в дополнение к уже существующему региональному закону. Для семей мобилизованных и добровольцев действуют равные меры поддержки. К ним относятся:

- единовременная выплата в 100 тысяч рублей на газификацию жилого дома,

- освобождение от платы за детский сад,

- бесплатное горячее питание в школах или продуктовый набор, если ребенок по состоянию здоровья учится дома,

- бесплатное социальное обслуживание на дому или в полустационарной форме пожилых родственников,

- первоочередное устройство в дома-интернаты.