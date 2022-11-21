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Общество21 ноября 2022 12:46

В правительстве Ярославской области объяснили, кто входит в состав семьи мобилизованного или добровольца

Только этот круг лиц сможет получить поддержку
Полина Вачнадзе
Поддержку могут получить только члены семьи мобилизованного или добровольца

Поддержку могут получить только члены семьи мобилизованного или добровольца

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты Ярославской области приняли законопроект о мерах социальной поддержки семьям добровольцев и мобилизованных.

Проект закона определили круг лиц, которые относятся к членам семей граждан, проходящих службу в зоне специальной военной операции. Это супруг или супруга, состоящие в зарегистрированным браке с военнослужащим; родители, приемные родители, опекуны или попечителя; дети, в том числе усыновленные, находящиеся под опекой или попечительством военнослужащего.

Документ разработан в дополнение к уже существующему региональному закону. Для семей мобилизованных и добровольцев действуют равные меры поддержки. К ним относятся:

- единовременная выплата в 100 тысяч рублей на газификацию жилого дома,

- освобождение от платы за детский сад,

- бесплатное горячее питание в школах или продуктовый набор, если ребенок по состоянию здоровья учится дома,

- бесплатное социальное обслуживание на дому или в полустационарной форме пожилых родственников,

- первоочередное устройство в дома-интернаты.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ