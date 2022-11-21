Аккаунты главы Тутаевского района пытались взломать на Госуслугах и в соцсетях

Неизвестные звонили Дмитрию Юнусову на телефон Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В прошедшие выходные злоумышленники попытались взломать аккаунты в социальных сетях главы Тутаевского района Дмитрий Юнусова. Об этом он рассказал сегодня, 21 ноября, на своей странице ВКонтакте.

Все началось с того, что личный номер телефона Дмитрия Юнусова «слили» в одно из неофициальных сообществ Тутаева ВКонтакте. После этого неизвестные попытались взломать учетные записи главы Тутаевского района на Госуслугах и в социальных сетях. Помимо этого, они звонили на телефон Юнусова с сомнительных номеров.

- Почему я хочу заострить ваше внимание на этом? Мой номер телефона есть у многих жителей. И я на связи с большим количеством людей. Дело не в этом, - написал на своей странице глава района. - Сегодня мной будет направлено заявление в правоохранительные органы для проведения проверки. Администраторы сообщества должны нести ответственность за информацию, которую распространяют. Надеюсь, у них хватит хотя бы немного смелости признать факт публикации и не пытаться замести следы.

По словам главы Тутаевского района, это сообщество целенаправленно создает негативное отношение жителей к коллегам, которые работают в администрации.