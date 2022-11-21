В Иванове мать и дочь отравились угарным газом

В Иванове мать и дочь скончались от отравления угарным газом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иванове произошла трагедия: в ночь на 21 ноября в квартире дома №77А на улице Демьяна Бедного обнаружили тела матери и дочери. Женщине было 44 года, девочке – 10 лет. Обе они отравились угарным газом.

Тела нашла бабушка – она обеспокоилась тем, что родные не выходят на связь, и ночью поехала к ним домой.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Уже проведен осмотр места происшествия, изъято газовое оборудование, в ближайшее время назначат строительно-техническую экспертизу.

Прокуратура Ленинского района Иванова начала проверку в отношении управляющей компании и организации, которая обслуживает внутридомовое газовое оборудование.